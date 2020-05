Carmelo estalla contra el alcalde de Cádiz

Pertenece al Cádiz CF de los mejores tiempos. Fue bautizado por Michael Robinson como el Beckenbauer de la Bahía y su rostro es conocido en España entera no gracias solo a su brillante carrera como futbolista sino también por sus dotes como comunicador (fue comentarista en Canal Plus para los partidos de Segunda). Fuera del fútbol también se ha identificado por manifestar libremente sus ideas como concejal portuense por el Partido Popular este empresario del vinagre que, como se ve, no se muerde la lengua.

Franco y directo, cortita y al pie y sin irse por las ramas, Carmelo Navarro expresa su opinión acerca del cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza que propone el ayuntamiento de José María González y su socio de gobierno Martín Vila. “Me parece una auténtica estupidez y otra salida de tono de este personaje a la que les tiene acostumbrados a los gaditanos”, comienza diciendo con manifiesto enfado. No se queda ahí Carmelo, que aconseja al alcalde “que se dedique a paliar la que se viene encima y que deje el deporte en paz”. Para finalizar, le sigue sugiriendo un par de razonamientos más. “Anda que no tendrá cosas más importantes que hacer. Ese estadio es un símbolo de Cádiz”, termina diciendo.

Como se aprecia, no…, no parece que a Carmelo le haya gustado la idea planteada por el ayuntamiento de Cádiz.