Un cambio de nombre que no contenta a los cadistas

El cadismo tiene un temita bueno para debatir durante esta recta final del confinamiento (toquen madera). A pesar de que el alcalde de Cádiz casi que anunció la medida con nocturnidad y alevosía –en las puertas de un puente, en plena pandemia y durante la intervención del ministro Illa–, el caso es que la modificación del nombre del estadio Ramón de Carranza que tiene programado el ayuntamiento ha caído como una bomba en las conversaciones de todos los cadistas e incluso de los gaditanos. Y sí, hay opiniones para todos los gustos y colores, pero la mayoritaria es que ni es el momento ni se entiende que de golpe y porrazo uno de los símbolos de la ciudad borre el nombre con el que es conocido hasta en Brasil. Ya saben, por eso de aquellos míticos Trofeos.

CANAL AMARILLO se ha puesto en contacto con reconocidos excadistas para saber la opinión de futbolistas que dieron a la afición amarilla majestuosas tardes en un estadio que en breve perderá su nombre por aquello de una Memoria Histórica que irrumpirá de lleno en el ámbito futbolero y tradicional de la ciudad.

Juan Antonio Sánchez Franzón; Exjugador y exentrenador del Cádiz CF

«Puestos a cambiar algo, lo dejaría en Carranza»

El primero en tomar la palabra en este pequeño sanedrín cadista es uno de los veteranos, JuanAntonio Sánchez Franzón, que vistió la zamarra amarilla en el ascenso a Primera en la 76/77. Al técnico isleño, de entrada, no le gusta el planteamiento para cambiar de nombre a un estadio conocido tanto dentro como fuera del país. No obstante, y puesto a aceptar la medida, Sánchez Franzón se muestra coherente. «Lo dejaría como Carranza», señala para no cargarse de un plumazo buena parte de la historia del Cádiz CF. Y es que para el isleño el nombre de Ramón de Carranza no cree que en el cadismo estñe ligado ni a Franco ni a ningún político.

Abraham Paz; Exjugador del Cádiz CF

«Lo dejaría en Carranza a secas»

De la misma opinión es su pupilo Abraham Paz, que da un argumento muy similar al de Juan Antonio Sánchez Franzón. «En un principio no me gustaría que se cambiara, pero si se tiene que cambiar lo dejaría en Carranza a secas, que es como se conoce desde hace años y no creo que el cadismo lo asocie a nada de política», manifiesta el portuense, que se encuentra confinado en su casa junto a su familia y no andaba muy actualizado con la noticia, la cual no niega que le haya sorprendido.

Raúl Procopio; Exjugador del Cádiz CF

«Nuestro Carranza es lo único que nos queda de nuestra historia»

Otro cadista con pasado brillante en Primera División al que no le gusta la medida del ayuntamiento de Podemos es a Raúl Procopio, que se muestra contrario desde el primer momento. «No soy partidario del cambio. No creo que sea necesario y además nuestro Carranza es casi lo único que nos queda de nuestra historia cadista», explica el que fuera lateral derecho del Cádiz CF más grande hasta el momento. Igualmente, matiza que no es que esté en contra de otros nombres que han sonado para que se ponga el nuevo nombre. «Con ello no digo que los que se postulan no sean dignos pero sinceramente guardo muchos recuerdos y se me hace muy raro conocerlo por otro nombre».

Moisés Arteaga; Exjugador del Cádiz CF

«No creo que sea el momento para hacer este cambio»

Otro cadista ilustre es Moisés Arteaga, que razona su pensamiento. «En primer lugar ahora no creo que sea el momento para hacer esto. Y en segundo lugar depende de el nombre que se le vaya a poner; si es en reconocimiento a alguien que haya hecho algo que merezca la pena ponerle el nombre, no me importaría que se le cambiara, pero habría que saber qué nombre le quieren poner».

Salva Mejías; Exjugador del Cádiz CF

«Si el nuevo nombre es de un gaditano, estaría de acuerdo»

Hace unos días, Salva Mejías ya dejaba claro su opinión en su cuenta de Facebook, donde expresaba su respeto a Michael Robinson pero censuraba la simple idea de dar su nombre al estadio dado que ni siquiera había vestido la amarilla y «haber mucha más gente que lo merecería antes». En conversación con este periódico, remataba su postura de la siguiente manera e incluso daba un posible nombre como sustituto. «Si el nombre es para un gaditano podría estar de acuerdo con el cambio, pero si es para alguien de fuera no lo vería correcto. Un nombre evidente que se puede poner es el de Manuel de Irigoyen, un hombre que hiz mucho por el Cádiz CF y se lo tendríamos que agradecer de alguna forma», comenta Salva Mejías, el hermano de Pepe, que ya en 2017 comentó que «todos lo seguiremos llamando el Carranza».

Hugo Vaca; Exjugador y exdirectivo del Cádiz CF

«Yo y muchos siempre lo vamos a llamar el Carranza»

Hugo Vaca tampoco entiende muy bien el cambio aunque se muestra respetuoso con la medida. Y pone un ejemplo de su empatía. «Entiendo que se puedan cambiar algunos nombres porque haya políticos que no les guste verlos en algún monumento o calle. Por ejemplo a mí me parece aberrante que a uno de los teatros más bonitos de Buenos Aires le hayan puesto Kirchner de nombre cuando pienso que ha sido una persona nefasta para mi país; por lo que si pienso eso tengo que ser condescendiente con lo que puedan pensar otros aquí». De la misma forma que razona el hecho del daño que se le puede hacer a la historia del cadismo. «Si quieren cambiar el nombre, bueno, pero para mí y para muchos será el Carranza siempre porque es el estadio que viví y el Trofeo que conocí estando yo en Argentina. Se pueden perder muchos recuerdos al igual que esos escalones del Carranza del himno de Manolito Santander». Y por supuesto, como la mayoría, cuenta su experiencia en la búsqueda por internet. «Yo me he tenido que meter en Google para conocer quiénes eran José León y Ramón de Carranza, pero si lo quieren cambiar y si me dan a elegir un nombre yo lo tendría claro y sería el de Manuel Irigoyen Roldán, aunque dudo que haya un consenso pleno en este asunto», concluye el argentino, que por lo que se ve tiene el mismo criterio que Antonio Calderón, que ya en su día dijera que «el Carranza se llama así porque es el templo de los gaditanos».