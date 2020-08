Cala: “Toca que los que vengan vayan conociendo al míster”

A. C.,

El defensa central Juan Cala atendió a los medios oficiales del Cádiz CF al acabar la tercera sesión de trabajo en las instalaciones deportivas. El lebrijano habló sobre el regreso de la competición y el protocolo que desde el club se está siguiendo para trabajar con la mejor de las garantías. “Está claro que después de un objetivo cumplido como es el ascenso, volver con ilusiones renovadas tras unas vacaciones cortas por todo el tema del COVID, es importante”, comenzó diciendo uno de los mayores artífices de que el equipo amarillo esté hoy en Primera División.

El sevillano no oculta su buen momento personal y lo demuestran sus palabras. “Tenemos muchas ganas de entrenar, tenemos ganas de jugar en Primera”.

Cala es uno de los jugadores con mayor experiencia que tiene el Cádiz CF en Primera. Por eso mismo es el primero que es consciente de que a la plantilla le quedan muchos retoques. “Toca que nosotros vayamos mejorando y que los que vengan vayan conociendo al míster”, explicó un jugador que bien sabe lo que es ponerse a las órdenes de Cervera ya que le tocó hacerlo hace ahora un año cuando llegó al Cádiz CF procedente de la UD Las Palmas.

Los primeros entrenamientos son con trabajos individuales tal y como marcan las normas de LaLiga en el tratamiento sanitario contra el coronavirus. “Es una medida preventiva de LaLiga. Entrenar de manera individual al comienzo, que no haya contactos entre jugadores. Creo que es una medida aceptada viendo todos los casos que surgen. Toda medida es buena. Si hoy (este jueves) damos todos negativo ya podemos entrenar juntos como nos gusta, interactuando y con balón. Nos ha tocado vivir esto y hay que llevarlo lo mejor posible”.

El verano traerá movimientos como no puede ser de otra manera. Para Cala, que conoce bien cómo está el fútbol, es sensato que el club se deba reforzar lo mejor que pueda. “La Primera División ha cambiado. Se parece más a Segunda en cuanto a presión y que es interesante. Se ha ido transformando el fútbol. Hay más calidad ahora donde antes no la había. Hay jugadores que no tienen experiencia en Primera, pero pueden dar su mejor versión. Va a ser un mercado largo por todos los jugadores que tenemos y los que tienen que venir”.

Sin duda, uno de los motivos que más incertidumbre está creando en todos los futbolistas de todas las categorías es el calendario, que se mantiene en las nubes. “Hay equipos jugando todavía y todo se retrasa”, dice Cala antes de argumentar que no debe haber prisas por confeccionar la plantilla de cara al curso venidero. Y pone un ejemplo que al Cádiz CF no le salió del todo mal. “El año pasado se terminó de perfilar la plantilla con la liga ya empezada”.

El estilo de juego está claro para la temporada en LaLiga Santander. Y es que si ha funcionado en Segunda, donde se supone el Cádiz CF debía crear y albergar ocasiones de gol al ser uno de los gallitos de la categoría, qué no debe pasar en Primera, donde es uno de los corderos a priori. “Somos un equipo de mucho sacrificio, de mucho correr. Y tenemos que multiplicar eso por diez. El míster tiene muy claro cómo quiere jugar en Primera y ya lo está inculcando en los jugadores. No podemos ser una copia falsa de lo que éramos, el míster lo tiene muy claro. Hay que pulir los defectos del año pasado, mejorarlos y acentuar todo lo bueno que tenemos. Nuestro estilo está muy marcado. Todo el mundo sabe el Cádiz CF que se va a encontrar delante. Tenemos mimbres buenos y un entrenador que confía al cien por cien en su juego, y una plantilla que confía en el juego del entrenador. Creo que va a ir bien, igual que el año pasado creía que íbamos a ascender”.

A Cala se le nota contento con el ritmo de los entrenamientos. “Hemos empezado con una antelación de sobra para perfilar toda la plantilla y llegar en nuestro nivel óptimo. Desde el primer día estamos avanzando todos. Tampoco hemos tenido tiempo de perder el estado de forma. Estamos preparados para el tiempo previsto”.

Para concluir, Cala da su opinión acerca de lo que se está viviendo en el país y, en particular, en el mundo del fútbol. Y sí, entiende los temores que pueda haber, pero también aboga porque el ritmo de la economía no pare. ya que “hay incertidumbre a todos los niveles de la sociedad”. Por eso mismo, “tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Nosotros como jugadores tenemos que poner las cosas fáciles. El fútbol tiene que empezar, que sea como sea y poco a poco que la afición pueda llegar a entrar en el campo”.