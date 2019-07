Cala: «Siempre he dicho que me gustaría jugar en el Cádiz CF y ahora ha sido posible»

Juan Torres Ruiz ‘Cala’ ha llegado para fortalecer la defensa del Cádiz CF. Nacido hace casi tres décadas en Lebrija (Sevilla), el central andaluz aterriza en el club cadista después de una dilatada trayectoria que se inició en las categorías inferiores del Sevilla, llegando al primer equipo hispalense antes de militar en AEK Atenas, FC Cartagena, Cardiff City, Granada CF, Getafe CF, HN Jianye y UD Las Palmas.

Cala, que ya ha debutado en la pretemporada con el Cádiz CF, no dudó en señalar durante su presentación en el Estadio Ramón de Carranza: «Estoy muy feliz por haber firmado por el Cádiz CF. Estoy muy ilusionado por este proyecto, por lo que me he encontrado como institución y como equipo».

Por las próximas cinco temporadas unen Cala y el Cádiz CF sus caminos. Un tiempo considerable en el que el defensa lebrijano espera echar raíces. «El proyecto es el de seguir creciendo día a día, año a año. La pelota entrará o no entrará, pero se están poniendo los cimientos para un proyecto muy bonito», aseguró.

Y dejó clara su apuesta por el amarillo del Cádiz CF tras abandonar Las Palmas. «Espero un proyecto serio, aquí se suman muchas cosas y es cierto que tengo varias opciones cuando rescindo con la UD Las Palmas, tanto en el extranjero como aquí en España. Opciones que me pueden ofrecer más dinero u otras condiciones, pero Cádiz tiene algo que no tiene nadie, y es estar cerca de casa, con la familia», relató.

Al mismo tiempo, el central del Cádiz CF apuntó: «Conozco a los gestores, a Óscar Arias y a Manolo Vizcaíno, y sé lo que ellos pueden dar en el Cádiz CF. Sé la trayectoria que están teniendo y todo eso suma. El Cádiz CF tiene muchos pros en todo, por lo que me apetecía mucho sumar en este proyecto y embarcarme».

Su cláusula de rescisión asciende a 4 millones de euros en Segunda y 8 millones en Primera. Y avisó: «En mi carrera he tomado decisiones en las que me he guiado puramente por lo económico, como cuando me fui a China, pero ahora era el momento de una decisión más personal, más deportiva. En las decisiones que he tomado deportivamente siempre me han ido bien y estoy muy ilusionado con que esta vaya bien».

En cuanto a su estado físico, Cala apostilló: «Ahora tengo que ponerme en el tono físico del equipo. El cuerpo técnico tiene un sistema de juego muy peculiar y diferente a todos, un ritmo de entrenamiento muy exigente y está claro que todos los que llegamos nuevos nos tenemos que adaptar».

Encantado con el estilo de Álvaro Cervera

Y puntualizó: «Lo que me he encontrado en los entrenamientos y en el vestuario ha sido maravilloso. Hay un grupo y una comunión liderada por los más veteranos del lugar que te hace saber lo que es el Cádiz CF. Me gusta mucho lo que he visto del planteamiento de Cervera, de estilo de juego. Cuando pasas por muchos entrenadores te vas guiando por los detalles y los que estoy viendo de Cervera me están gustando mucho. Creo que puedo aportar mucho a la forma de jugar suya y ojalá que pueda sumar muchos éxitos aquí».

Por último, Cala, que ya había entrenado con el Cádiz CF hace unos años, aseguró: «Eran otras condiciones, el equipo estaba en Segunda B y yo tenía otro proyecto de Primera. Los proyectos se han cruzado cuando se tenían que cruzar. Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en el Cádiz CF y ahora se han dado las circunstancias para poder jugar en el Cádiz CF. Yo creo que este club me puede aportar mucho en mi carrera profesional, sobre todo felicidad deportiva y mucha estabilidad, y eso vengo buscando».