Cala da la cara y tira de galones

Cuando se cometen errores lo más coherente es dar la cara, entonar el ‘mea culpa’ y salir a pedir disculpas. Es lo que hizo Cala al término del encuentro ante el Mirandés en el Estadio Ramón de Carranza (3-3). Y lo hizo con las ideas claras, como uno de los líderes del equipo.

Cualquiera puede tener un borrón en una temporada prácticamente inmaculada y eso le ocurrió al central de Lebrija, quien no dudó en asumir su parte de culpa después de una desafortunada actuación en los dos últimos goles del Mirandés. Primero al dejar que Guridi le ganara la batalla para mandar el esférico a la red en el 3-2. A continuación al contribuir a una pésima actuación defensiva de todos en la consecución del 3-3, obra de Odei. Cifuentes (no impuso su autoridad al salir desde el marco), Iza (Odei le pilló la espalda en el remate franco) y el propio Cala (no saltó para despejar un cuero enviado desde mucha distancia) tuvieron su cuota de culpa.

Pero Cala, lejos de echar eludir responsabilidades, se puso el primero en el disparadero y asumió los fallos. «Este partido nos sirve como escarmiento», aseguró minutos después de finalizar la contienda. Tiró de veteranía y galones, los que dan años de fútbol en Primera.

Una vez asumidos los errores, y lejos de amilanarse, tocó tirar del carro. Y ahí estuvo Cala para levantar el ánimo de los suyos. Este domingo toca visitar al Deportivo en Riazor y el experimentado central del Cádiz CF lo dejó claro en su cuenta personal de ‘Twitter’: «Estoy jodido por el partido y por los fallos, pero a la vez tranquilo. Confío mucho en estos bichos, se demostró durante la temporada. En las menos buenas se da un paso al frente y aquí estamos para darlo, quien nos quiera acompañar encantados, porque lo que tengo claro es que disfrutaremos».

Para conseguirlo hay que recuperar esa esencia del Cádiz CF de Cervera, la del equipo que no concede opciones defensivas. «Hemos perdido algo del otro fútbol. Hemos hecho un partido relativamente bueno y cuando nos podemos por delante no se puede jugar más», aclaró.

Bien es cierto que también apuntó a la presión exterior (bajo su punto de vista), pero si algo tiene claro es que «nadie se va a relajar aquí, sabemos dónde nos hemos equivocado». En los malos momentos siempre hay que dar un paso al frente. Y ahí estuvo Cala.