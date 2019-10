Cádiz CF-UD Las Palmas (Previa) La peor prueba sin el mejor hombre

Cádiz 0 Las Palmas 0 Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Cala, Espino, Edu Ramos, José Mari, Álex, Salvi, Perea y Lozano. UD Las Palmas: Josep, Álvaro Lenos, Aythami, Mantovani, De la Bella, Fabio González, Galarreta, Jonathan Viera, Cedrés, Srnic y Pekhart. Árbitro: Saúl Ais Reig, valenciano. Partido correspondiente a la 12 jornada. Estadio Carranza. 21.00 Gol.

Nuevo capítulo en Carranza el que se escribirá este viernes a partir de las nueve de la noche. La emoción sigue siendo la misma aunque en esta ocasión el duelo puede ser considerado el mejor de cuantos se llevan sucediendo. Se agotan los calificativos, los titulares, tanto en las previas como en las crónicas. No hay palabras para describir lo que está sucediendo en un equipo que ya saca la friolera de ocho puntos a su más inmediato perseguidor y la locura de doce puntos al séptimo clasificado, ese límite con los ‘play off’ de ascenso. La diferencia con el tercero, el Zaragoza, es de nueve.

Está siendo tan sensacional y trepidante el comienzo de Liga de este Cádiz CF que, sintiéndolo mucho o sin tener porque sentirlo, todo lo que no sea ahora mismo hablar de ascenso a Primera por la vía rápida no es que suene a chiste pero sí que se acerca a aguar la fiesta. La dinámica de los de Cervera es sencillamente inmejorable. Al once amarillo se le han presentado todo tipo de pruebas. Salidas al campo del exlíder con su campo a rebosar y resultado de victoria en inferioridad numérica. Visitas de un Huesca de otra categoría y triunfo bajo el ‘método Cervera’. Zaragoza, Santander, Málaga son algunas de las ciudades por las que ha pasado un Cádiz CF que solo dejó títere con cabeza en Alcorcón, donde aún ni se creen que ganaron a un líder que fue para allí como fue… De hecho, en Santo Domingo solo conocen esa victoria. Cosas del fútbol.

El destino del calendario ha querido que el Cádiz CF se vaya enfrentando a rivales en situaciones idóneas para ponerse a prueba. Fue a Almería en un estado de forma excepcional de un equipo en manos de un jeque que rompió el mercado. La victoria amarilla silenció el Juegos Mediterráneos y desde entonces los de Cervera navegan por la clasificación a velocidad de crucero. También visitó al Zaragoza y el resultado fue el mismo. Y todo lo está consiguiendo desde el origen de un fútbol que comienza a estar bastante en entredicho por las aficiones y la prensa de unos rivales que no tienen otra que comenzar a hacerse la misma pregunta: ¿será hora de cambiar el estilo solo y cuando el enemigo a batir sea el Cádiz CF? Lo cierto es que esta historia se volverá a repetir más tarde o temprano.

No parece que vaya a ser el caso de la UD Las Palmas de Pepe Mel, un enamorado del fútbol ofensivo y amante de la pelota. El técnico madrileño ya ha avisado a los suyos que el Cádiz CF le entregará el balón y que tendrán que estar muy atentos de manejarlo con la responsabilidad necesaria como para que los hombres de Cervera no les pillen en un renuncio. De ser así, morirán en el verde como antes ya lo hicieron Huesca, Girona y tantos otros que vinieron a tocar y jugar ante un Cádiz CF encantado de ir agazapándose para salir a la contra.

No obstante, el estilo de sus rivales en Carranza está haciendo madurar a un Cádiz CF que bien supo gestionar un duro encuentro ante el Deportivo, el único que se encerró a base de bien para sacar un punto que salvó el cuello a Anquela de manera temporal. Los de Cervera dominaron el balón, el campo y aunque no crearon las mejores ocasiones dieron la imagen de un equipo adulto, responsable y sensato con lo que tenía en frente.

Si de la prueba ante el Deportivo salió airoso, la de hoy ante la UDLas Palmas será más que interesante de ver. De entrada, los canarios practican un juego opuesto por completo y de salida lo están practicando bajo la confianza absoluta que solo aportan los buenos resultados. Los de Mel no solo han ganado sus cuatro últimos partidos sino que en los tres últimos no han encajado gol. Por tanto, se verán las caras dos equipos en un momento dulce, cargados de confianza y que practican dos estilos diametralmente distintos.

La prueba es la peor para el Cádiz CF, que para colmo de males no podrá contar con su mejor hombre para un duelo de estas características. La baja por segunda semana consecutiva de Garrido motivará a Cervera a replantear la situación que montará en su sala de máquinas. En Málaga, ante un equipo herido por los resultados y las bajas, optó por darle al centro del campo un marcado carácter ofensivo y de control, pero ante la visita de un equipo que querrá apoderarse del balón bien podría decidirse por Edu Ramos.