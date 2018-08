Cádiz CF-UD Almería (Previa): El mercado eclipsa el debut

Cádiz 0 Almería 0 Cifuentes; Carmona, Marcos Mauro, Servando, Matos; José Mari, Garrido, Álex; Salvi, Juan Hernández y Mario Barco. Fernando; José Romera, Joaquín, Owona, Nano; Sergio Aguza, Arzura, Chema, Juan Carlos Real, Luis Rioja; y Sekou. Trujillo Suárez, comité canario. Encuentro de la primera jornada de la temporada 2018/2019 en LaLiga 123. Ramón de Carranza.

La espera llegó a su fin. LaLiga 123 arranca este viernes su motor y lo hace a las 20.00 horas con el primer duelo andaluz de la temporada en la categoría de plata: Cádiz CF-UD Almería. Un estreno goloso que, sin embargo, parece haber pasado a un segundo plano debido a un mercado de fichajes al que todavía le quedan muchos episodios.

La historia se repite curso tras curso en el campeonato español y los clubes siempre dejan deberes por hacer hasta el último momento. El Cádiz CF no iba a ser menos, aunque esta temporada la preocupación es mayor. Álvaro Cervera empieza a mostrar su intranquilidad y razones no le faltan. Y así es porque al menos tienen que llegar cinco incorporaciones y decir adiós otros tantos futbolistas. Demasiados trabajos sin hacer a estas alturas de agosto.

De tal manera ha eclipsado este mercado de fichajes el debut liguero del Cádiz CF que poco se ha hablado del duelo ante el Almería en estos días. La principal preocupación ha sido el futuro de Álvaro García (ya pasó hace un año con el interés del Getafe, aunque no llegó la situación al extremo actual), del que todos saben que no volverá a jugar en el equipo cadista (salvo giro radical de última hora). Y es que de su venta depende el futuro financiero de un Cádiz CF que ha inscrito a sus jugadores esta semana.

Huesca (club al que el futbolista no quiere ir) y Udinese (el último club interesado en el extremo utrerano) suenan más por el Ramón de Carranza que el propio Almería, y eso tiene su peligro. Al final, la batalla entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina puede pasar factura (y de manera muy seria) al funcionamiento del equipo sobre el rectángulo de juego. Algo que se supo gestionar, con sus lógicos problemas, en los últimos tiempos, pero que puede acabar estallando de un momento a otro.

Un once y dos descartes

Hasta el último día de agosto todo puede pasar, pero el balón ya rueda y los puntos perdidos no se recuperan. Por eso Cervera avisa y sus hombres de mantienen concentrados en la misión.

Este viernes sólo está en sus mentes el Almería, la misma escuadra que vivió el estreno liguero del Cádiz CF hace dos temporadas. Eso sí, en el escenario opuesto.

Al duelo llega el equipo gaditano con una baja obligada, la de Rober Correa por sanción. El resto son por decisión técnica. Desde Carpio, Nico y Brian, que podrían abandonar la Tacita de Plata de un momento a otro, hasta el delantero Eneko. Todo ello sin olvidar a los canteranos Sergio y David Toro. E indiscutiblemente a Álvaro García, que se puso a disposición de Cervera, aunque el míster decidió que ni mucho menos era la mejor opción después del desarrollo de los acontecimientos.

Con estos ingredientes, el entrenador de los gaditanos podría formar un once inicial con Cifuentes en la portería; Carmona, Marcos Mauro, Servando y Matos en la línea defensiva; José Mari, Garrido y Álex en la medular; Salvi (su salida se ha enfriado mucho en los últimos tiempos) y Juan Hernández (con el canterano Manu Vallejo pisándole los talones) en las bandas; y Mario Barco como referencia arriba.

Todos ellos y nueve jugadores (David Gil, Kecojevic, Karim, Perea, Aketxe, Agra, Manu Vallejo, Dani Romera y Carrillo) más forman parte de la lista de 20 convocados que tendrán que quedar en 18 justo antes del partido.

A priori, algunos cambios tras el Trofeo Carranza, la última cita del Cádiz CF en la pasada pretemporada. Un envite en el que demostraron ante la UD Las Palmas, uno de los ‘cocos’ de LaLiga 123, que todo puede ser posible con las ideas claras y la mente completamente despejada.

Menos nombres, más hambre

El Almería, con menos nombres y parece que más hambre, se estrena en la capital gaditana con una plantilla rejuvenecida pero sin tanta experiencia.

A Carranza llegan los hombres de Fran Fernández con bajas de peso en sus filas. Importante es la del gaditano René, sancionado, que dejará su puesto a Fernando y provocará que Guille Lara, otrora portero cadista, acuda en la lista de 18.

El guardameta de San Roque no será el único canterano citado por Fran Fernández, que también da la oportunidad a Sergio Pérez y Abenza debido a ausencias como las del sancionado Álvaro Giménez (la gran apuesta ofensiva esta temporada) y los lesionados Fran Rodríguez, Samu de los Reyes y Gaspar. A ellos se unen Adri Montoro (no se encuentra al cien por cien al estar lesionado durante buena parte de la pretemporada) y Pablo Caballero (no entra en los planes de Fran Fernández).

De esta manera, Fernando; José Romera, Joaquín, Owona, Nano; Sergio Aguza, Arzura; Chema, Juan Carlos Real, Luis Rioja; y Sekou tratarían de plantarle cara a un Cádiz CF que vuelve a tener claro que alcanzar los 50 puntos es el primer objetivo. Una visión nada errónea visto el desarrollo de un verano con demasiados sobresaltos.