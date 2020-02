El Cádiz CF hace sitio a sus dos nuevos pistoleros

El director deportivo del Cádiz CF Óscar Arias presentaba este miércoles a los dos últimos fichajes que faltaban por tener su puesta de gala cadista y lo hacía pidiendo disculpas primero por el enorme retraso que tuvo la celebración de la misma debido a que el equipo estaba trabajando en el El Rosal “y lo primero es lo primero”.

Poco aportó de ambos aunque de Malbasic dijo que “ya hace unos años nos marcó un gol que nos hizo un poco de daño”, en alusión al gol del Tenerife en la penúltima jornada de hace dos ligas que supuso el empate del equipo chicharrero en el descuento y que privó al once de Cervera de jugar los ‘play off’ de ascenso.

Y sobre Álvaro Giménez apenas aportó su procedencia y que se trataba del actual pichichi de la categoría. En todo caso, “ambos se incorporan de punta y vienen para ayudar al equipo a seguir en la pelea”.

Malbasic: “Me disculpo por aquel gol con la idea de marcar ahora más”

El primero en tomar la palabra fue el serbio, que explicó como ha llegado al Cádiz CF. “Teníamos problemas en Tenerife y se dio una posibilidad para salir en invierno y me llegaron dos opciones de dos equipos que no me gustaban, pero en cuanto se abrió la posibilidad del Cádiz CF me hizo muy feliz porque la opción es muy buena. Va líder, jugar en este campo es muy bonito y es una oportunidad muy grande para todos. Vengo a hacerlo lo mejor posible, a dar lo mejor de mí en todos los partidos”, comenzó diciendo.

Apenas aterrizó en Cádiz y Cervera lo hizo debutar el pasado domingo ante el Zaragoza. “Era el primer partido y apenas había entrenado un día. El punto supo bien y salió bien, pero queda mucho tiempo por delante para jugar más”.

Fue preguntado el por qué de su salida del Tenerife y aunque dirigió mejor la respuesta a los responsables del club chicharrero, al final acabó dando su visión. “Después de vacaciones (de Navidad) ya no estaba en los planes del entrenador (Baraja) y me empezaron a hablar de poder salir en enero. Al final he tenido esa suerte de haber llegado aquí y ahora solo me queda trabajar para ayudar”.

Aunque se le puede considerar un ‘9’ de referencia, el serbio se refirió a la demarcación donde mejor se puede desenvolver. “En estos dos y año medio en Tenerife donde mejor me encuentro es como segunda punta y es cierto que también como punta. También puedo jugar por la banda izquierda y en la derecha, aunque aquí menos. Punta o segunda punta es donde más me gusta”, recalcó.

Para finalizar su intervención, se le recordó el gol con el que amargó el ‘play off’ a los cadistas hace dos años. De momento, no le han dicho nada en el vestuario pero por si acaso se adelante. “Si ganábamos (con el Tenerife aquel día) teníamos algunas opciones matemáticas de jugar el ‘play off’, pero ya no queda otra que pedir disculpas por ese gol y contribuir con más ahora”, dijo.

Álvaro Giménez: “No me lo pensé”

Tomó el relevo Álvaro Giménez, que se mostró encantado de vestir de amarillo por llegar “a un club histórico y que se sabe que siempre lucha por el ascenso y este año, en el que están saliendo tan bien las cosas, pues más”. Igualmente, explicó su llegada a Carranza. “En cuanto existió la posibilidad del Cádiz CF no me lo pensé”.

El pichichi actual, tras marcar 20 goles en el Almería el curso pasado, no se atreve a prometer una cifra pese a que al principio de su respuesta lo apareció aunque rápidamente lo matizó con una sonrisa dibujada en su rostro. “Yo voy a hacer lo que hice el año pasado… Me refiero a trabajar e intentar que las cosas salgan bien y seguro que también pueden salir las cosas igual. ¿Por qué no?”. Por eso mismo, destacaba que “vamos a ir paso a paso y partido a partido y lo que tenga que venir, vendrá, que seguro que serán cosas buenas para todos”.

Como a Malbasic, fue preguntado acerca de la demarcación en la que prefiere jugar. “Soy un jugador que me puedo adaptar muy bien a cualquier tipo de juego. Igualmente al del Cádiz CF. Creo que puedo aportar muchas cosas aquí”, vaticinó.

Si uno echa un vistazo a los goles que marcó con el Almería no hay muchos que sean parecidos o de una similitud que pueda hablar mucho sobre si tiene una manera de marcar más o menos definidas. Sobre esto, se refirió el ilicitano. “Al final son goles y da igual cómo se marquen. Quizás aguanto bien el balón de espaldas y descargo bien”, dijo para mostrar una virtud que él cree tener. Y repitió que “al final es estar en el momento exacto en el sitio y tener esa pizca de suerte que tiene que tener un delantero”.

Aunque sea el actual máximo goleador de la categoría, sabe que le tocará trabajar duro para ganarse un puesto ya que “ahora somos cuatro y va a costar mucho jugar y nadie va a regalar nada a nadie. Con trabajo se intentará ganar uno el puesto, pero ante con buen rollo y compañerimo”.

Llega procedente del Birminghan City de la Segunda, donde apenas ha disfrutado de minutos pese a marcar tres goles. Para el ex del Almería ha sido una aventura positiva. “Ha sido buena la experiencia porque he estado en un país nuevo, con una cultura nueva y un idioma, pero tampoco he jugado lo que yo he querido. No estoy triste por cómo han sido estos seis meses, pero ahora estoy aquí y creo que he mejorado para que aquí salgan las cosas bien”.