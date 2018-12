Cádiz CF-Rayo Majadahonda: A mantener el vuelo sin alas

Aparece en el camino el Rayo Majadahonda. Un falso llano antes de iniciar la ascensión y enfrentar a Málaga, Dépor, Osasuna y Granada. Un partido tramposo a más no poder, porque se tiende a confundir lo asequible con lo fácil, y en esta categoría la comodidad sólo existe de martes a jueves.

Así es y así lo transmite Álvaro Cervera a sus pupilos. Los amarillos han enterrado definitivamente el horroroso arranque liguero hasta convertirlo en mera anécdota. La balanza se ha estabilizado hasta tal punto que del descenso se puede pasar a posiciones de ‘play off’ de ascenso, y es que nada mejor para cerrar una herida que 18 puntos de sutura en las últimas seis victorias.

La ola en la que cabalga el Cádiz CF es de tanta magnitud que ni la frena la eliminación copera. Fin de fiesta y regreso a la realidad semanal, la doméstica donde se juega cada siete días las habichuelas. Buena imagen, lucha hasta el final y todos contentos.

El choque de esta tarde (16 horas, en plena siesta) se presenta como magnífica oportunidad para meter la séptima marcha y sumar 21 de corrido. Carranza aprieta, los locales apabullan en su feudo y quieren arrasar con el modestísimo conjunto madrileño, en el que militan viejos conocidos de las catacumbas como el técnico Antonio Iriondo y el canterano Carlitos.

Pero cuidado. Al Cádiz CF le han cortado las alas y así será mucho más díficil mantener el vuelo. Cervera pierde a dos futbolistas decisivos para su estilo de juego: los extremos. Salvi y Jairo descansan por motivos musculares y descuajaringan el estilo, la clave del último éxito. El míster no dispone de alternativas de su mismo nivel, ni siquiera parecido, e incluso en la zurda no cuenta con un especialista. «Ahí tengo un problema». Así que su primer objetivo es que los cambios no desvirtúen el sistema.

Para dar continuidad a su sistema, piensa cambiar lo menos posible. El portugués Agra es el indiscutible relevo del sanluqueño por diestra. Velocidad y potencia, explosividad, aunque con demasiada intermitencia. Su presencia ni se discute.

En el otro carril hay que improvisar. Por desgracia la principal opción es escorar a Manu Vallejo a la izquierda e incrustar a Álex en la mediapunta, con José Mari y Garrido de doble pivote. Es lo más justo por el rendimiento individual, ya que el pelirrojo merece sitio en el once, pero supone el riesgo de perder todo lo que el chiclanero ofrece por detrás de Lekic. La diferencia puede encontrarse en las alternancias. Aketxe y Perea, otras opciones, están un puntito por debajo, y colocar una izquierda con doble lateral Brian y Matos sería absolutamente sorprendente.

Un rival incómodo

Esta circunstancia puntual obliga a permanecer ojo avizor. Y la segunda razón para permanecer en alerta es el nivel mostrado por el adversario. Es un recién ascendido que se desenvuelve con descaro y ya ha fraguado más de una sorpresa. No está sufriendo la adaptación y permanece en la zona media, alejado cinco puntos del descenso.

Iriondo, un clásico del San Fernando, ha conformado un plantel competitivo, sin estrellas, que apenas empata ni se amedranta ante nadie. Viene de ganar en Soria, perder ante el Tenerife y empatarle a Dépor. En conclusión, imprevisible.

No obstante, sufre numerosas bajas, algunas claves en defensa, y no podrá disfrutar del cadista Aitor García por la ‘cláusula del cagazo’. Los rayistas no pagarán 100.000 euros de penalización así que el onubense, propiedad del Cádiz y a préstamo en Majadahonda, no viaja con la expedición a tierras gaditanas. Un peligro menos.

Las diferencias entre ambas plantillas son evidentes y la obligación de victoria amarilla es indiscutible. Juega en casa y los rayistas son peligrosos especialmente como locales, dueños hasta la última jornada del Wanda Metropolitano. Pero esa presión no suele beneficiar a los amarillos.

El gran último partido

El cuadro gaditano maravilló en su última aparición en el estadio de la Laguna. Ante Las Palmas jugó quizás el mejor partido de la era Cervera, que ya superó la centena. Presión asfixiante desde el minuto uno, velocidad, contundencia, solvencia… un auténtico manual de la filosofía cerveriana.

Gracias a actuaciones de este tipo, los gaditanos tienen muy cerca un premio que se atisba en el horizonte. Si esta tarde vencen al Rayo dormirán en puestos de ‘play off’ de ascenso, su hábitat natural en las últimas temporadas y que este año se resistía. Con el buen hacer de nuevo están reduciendo el objetivo de la permanencia a la conocida ‘milonga’. Hay material para aspirar a mucho más. Por lo menos, para pelearlo.

Mercado invernal

La racha triunfal se rompía en Cornellà pero la verdad está en la Liga. Concluso el noviembre dulce, el Cádiz CF incurre en un mes que se presenta decisivo para varios jugadores. El mercado invernal abre su ventana en pocas semanas y varios peloteros amarillos aún tienen que demostrar que pueden ser válidos para la segunda vuelta.

Otro acicate más para los suplentes a los que las bajas concederán la alternativa. Hay equipo y sólo queda por confirmar si hay banquillo. Sin la Copa, las probaturas se reducen. Todo se aprieta y la primera vuelta empieza a tocar su fin. El margen de error empequeñece y es el momento de los valientes y de los atrevidos. Carranza los espera.

FICHA TÉCNICA:

Cádiz: Cifuentes; Correa, Sergio Sánchez, Marcos Mauro, Brian Oliván; Garrido, José Mari, Álex Fernández, Agra, Vallejo y Lekic.

Rayo Majadahonda: Basilio; Benito, Galán, Verdés, Morillas, Francisco Varela; Iza Carcelén, Enzo, Fede Varela; Ruibal, Toni Martínez.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: Ramón de Carranza (16 horas). Se puede ver en Canal 123 Liga TV.