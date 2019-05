El Cádiz CF pierde a Manu Vallejo para el ‘play off’ y dos partidos

El Cádiz CF perderá a uno de sus mejores jugadores esta temporada con motivo de las fechas FIFA y las selecciones nacionales. Si desde la entidad cadista ya se están haciendo el cuerpo para no contar con Darwin Machís en un hipotético ‘play off’, la mala noticia ha llegado en el día al conocer que Manu Vallejo ha sido con convocado con ‘La Rojita’.

El chiclanero forma parte de una convocatoria tras su debut con España en el mes de marzo en dos compromisos internacionales que ya le hicieron perderse partidos con el Cádiz CF.

El seleccionador sub 21 de España Luis de la Fuente ha convocado al canterano cadista en la prelista de 25 jugadores para disputar el Europeo de la categoría en Italia. Una lista de la que se caerán dos jugadores para formar los 23 jugadores definitivos.

Al respecto, Luis de la Fuente ha convocado a 25 jugadores, porque dos de ellos, Oyarzabal y Fabián Ruiz, podrían jugar con la absoluta. Si ambos no jugaran finalmente con el equipo de Luis Enrique, la sub 21 estaría obligada a hacer dos descartes para quedarse con los 23 definitivos.

Con todo, la sub 21 tiene que estar concentrada el 31 de mayo. De esta manera, Vallejo se perdería los dos últimos partidos de la temporada regular, Extremadura y Sporting, y un posible ‘play off’ cadista. No obstante, desde el club amarillo van a intentar alargar la estancia del jugador en tierras amarillas aunque no será nada fácil.