El Cádiz CF partirá ante el Zaragoza desde la octava posición

Por A. C., 21:58 h.

El Cádiz CF salta sin red esta noche en Carranza. Desalojado ya de los puestos que dan derecho a participar en el ‘play off’ de ascenso, los de Álvaro Cervera no tienen otra que sumar hoy los tres puntos ante el conjunto aragonés para regresar a los puestos de privilegios, esos mismos donde lleva aupado desde el segundo tercio de Liga. El colchón de puntos que dio la añorada racha de siete victorias consecutivas se ha evaporado y al conjunto gaditano no le queda otra que salir ya de la racha actual en la que no ha ganado en sus últimos siete encuentros.

La sexta plaza la perdió el pasado sábado por la tarde. Justo en el momento que el Valladolid ganaba en su feudo 3-2 al Albacete que Quique Martín. Pero la noche del sábado se puso un poco peor para los intereses cadistas después de que en el Sadar el Osasuna se impusiera a un Oviedo que sigue cayendo en barrena. Los navarros sumaban los tres puntos y desplazaban al Cádiz CF a la octava posición, posición desde la que partirá esta noche el conjunto andaluz. Solo el tropiezo del Numancia en casa del descendido Lorca resultó positivo para los gaditanos.

No acompañaron los resultados para el Cádiz CF, si bien, y en el deseado caso de que los de Cervera estuvieses luchando con los tres de arriba por un puesto de ascenso directo, se dieron resultados sorprendentes. El primero de ellos se dio el sábado en El molinón, donde no parecía creíble el resultado que cosechaba un Sporting de Gijón sorprendido por el Barcelona B. El filial azulgrana se impuso 2-3 y estira la lucha por la permanencia una semana antes de recibir en el MiniStadi al Cádiz CF.

Igualmente se produjeron dos resultados sorprendentes. Uno de ellos se dio en Vallecas, donde el Córdoba de Sandoval se niega a tirar la toalla y dio la campanada ganando al líder Rayo con un gol a pocos minutos del final de Sergi Guardiola. Los rayistas siguen líder y los andaluces siguen en zona de descenso. Y si los de Madrid siguen siendo los primeros es porque en ElAlcoraz se dio otro marcador imprevisto. El Huesca de Rubi no pasaba del empate ante un Alcorcón que apenas se juega ya algo.

En la parte baja, otra sorpresa. El Nàstic, que ve como el Córdoba ya le pisa los talones, perdía en el campo del ya descendido Sevilla Atlético. En el último encuentro de ayer, el Granada siguió perdiendo opciones de ascenso al caer en Almería, doden un doblete de Juan Muñoz acerca a los del Mediterráneo a la salvación.

Resultados de la jornada

Lorca-Numancia 2-1

Valladolid-Albacete 3-2

Sporting-Barcelona B 2-3

Reus-Tenerife 1-1

Osasuna-Oviedo 2-1

Cultural Leonesa-Lugo 1-1

Huesca-Alcorcón 1-1

Rayo Vallecano-Córdoba 1-2

Sevilla Atlético-Nástic 1-0

Almería-Granada 2-0

Cádiz CF-Zaragoza lunes, 21.00 horas

Clasificación

Equipo PT J g e P GF GC

1 Rayo 73 39 20 13 6 66 42

2 Huesca 72 39 20 12 7 58 37

3 Sporting 68 39 20 8 11 58 35

4 Zaragoza 62 38 17 11 10 48 39

5 Numancia 61 39 17 10 12 48 37

6 Valladolid 61 39 17 10 12 60 51

7 Osasuna 60 39 15 15 9 42 31

8 Cádiz CF 60 38 15 15 8 37 23

9 Oviedo 59 39 16 11 12 50 44

10 Granada 55 39 15 10 14 51 46

11 Tenerife 54 39 14 12 13 55 48

12 Lugo 54 39 15 9 15 38 44

13 Reus 52 39 12 16 11 30 36

14 Albacete 47 39 11 14 14 33 41

15 Almería 46 38 12 10 17 36 42

16 CyD Leonesa 45 39 10 15 14 48 60

17 Alcorcón 45 39 10 15 14 30 42

18 Nástic 43 39 12 7 20 36 47

29 Córdoba 42 39 12 6 21 50 64

20 Barcelona B 40 39 9 13 17 43 51

21 Lorca 30 39 7 9 23 34 61

22 Sevilla Atl. 29 39 6 11 22 25 55