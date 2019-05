Cádiz CF-Osasuna (Previa) Hay días que pasan que Carranza debe atrapar

Cádiz 0 Osasuna 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Fali, Kecojevic, Matos, Garrido, José Mari, Aketxe, Jairo, Machís y Manu Vallejo. Osasuna: Rubén Martínez, Nacho Vidal, Aridane, David García, Clerc, Oier, Fran Mérida, Roberto Torres, Rubén García, Rober Ibáñez y Juan Villar. Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo, manchego Incidencias: Partido correspondiente a la 39ª jornada. Nuevo Estadio Ramón de Carranza.

‘Hay días que pasan cuando llegan, pero sus noches nunca pasan. Como la noche coronada por nuestra amarilla bandera. La noche de la primavera más bella que tuvo Carranza…’ Sin duda alguna, Juan Carlos Aragón estará muy presente hoy en el estadio del Cádiz CF, que arrancará la tarde con un sentido minuto de silencio por el autor de esa letra de ‘Los Parias’ que homenajeaba a aquella tarde del 18 de junio de 2005 en el que el equipo amarillo ascendía a Primera en Chapín. ‘… De Jerez fueron, de vino de Jerez, las lágrimas que derramé la noche de la primavera más bella que tuvo Carranza’.

Ha pasado mucho ya de aquello. Algunos cadistas se han quedado en el camino. El último, el mayor poeta nacido a la verita de Carranza, en La Laguna, donde hoy debe hervir la ilusión de un ascenso sin importar que el rival venga de líder y con el champán en la nevera. Hoy Carranza debe explotar como solo lo saben hacer los estadios de Primera. Porque si a este Cádiz CF de Cervera le falta en su juego muchas veces alma, qué mejor (peor, en este caso, maldita sea) que se preste el alma de un coplero perteneciente a esos cadistas que no reparten carnets pero que disfrutaba y sufría con cada paso atrás o adelante que daba su equipo. Y lo hacía, con la misma elegancia, entereza y saber estar con la que ha llevado su enfermedad letal, en la discreción.

Y así, en las sombras, Juan Carlos siempre ha estado animando a su equipo, al equipo de una ciudad que ayer lo despidió como a un jefe de Estado pero con el cariño de todo el pueblo. ‘… ¡Ay! esta ciudad, siempre habita la calle sin dinero y la visita el dolor pero con tanto humor mas rápido se va, los ricos son aquí pobres que en alegría amasan la fortuna, y que en noches iguales que aquellas devoran estrellas con cargo a la luna».

Porque sí, porque en cada estrofa de Juan Carlos habitaba lo que debe habitar en un equipo que se juega tanto: sentimiento, raza, coraje, pasión y valentía. Como a la que debe agarrarse esta tarde un Cádiz CF que necesita una victoria importante para creer de verdad que se puede conseguir lo que se consiguió aquella magnífica temporada que tuvo su colofón en Chapín.

‘… Aquí los que nacen valientes por el estadio o el puente, que se llaman igual, son cosas de los gaditanos. Por eso cuando las banderas cubrieron la ciudad entera sentí el mayor escalofrío, lo que pasaba era más grande y cada gol más importante que to el ascenso conseguio’. Y así, al son de Juan Carlos, este Cádiz CF de su admirado Cervera debe seguir su camino hacia Primera recibiendo el empujón emocional de unos de sus más insignes seguidores.

Decía Cervera estos días que suele escoger citas de Juan Carlos Aragón para motivar a su gente dentro del vestuario. Un vestuario que ha permanecido puntualmente informado en el último mes del estado del comparsista. «Lo que nos llegaba no eran buenas noticias, pero todos pensábamos que no podía ser tan letal», manifestaba emocionado a los medios del club Cervera, que ayer estuvo en el tanatorio dándole el pésame a la familia de su amigo.

«De pronto supe que es verdad que yo nací en una ciudad donde pusieron nom plus ultra y en latín lo que se escribe es porque así no hay enemigo que lo borre ni Dios que se le resista. Aquí no hace falta ni gobierno ni legión, con su gente no se necesita, hace 3000 años que eres de otra división. ¡Tacita!»

Y así, con ese carácter ‘juancarlista’ debe afrontar el Cádiz CF el duelo de esta tarde ante un Osasuna que ni por asomo debe esperar el ambiente que hoy Carranza debe presentar. Si los navarros vienen a una fiesta muy pronto este Cádiz CF debe decirle que se equivoca. Porque aquí, en La Laguna, barrio de los pintores, se está viviendo un duelo que hiere a toda una ciudad. Y son los de amarillo los que deben envenenar Carranza con una victoria que acerque a la Tacita a una noche de ensueño que haga, al menos, por borrar algo de dolor por la muerte de un vecino.