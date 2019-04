Cádiz CF-Numancia (Previa) Carranza se vuelve a mirar al espejo

Cádiz 0 Numancia 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Sergio Sánchez, Kecojevic, Matos, Garrido, José Mari, Jairo, Aketxe, Machís y Manu Vallejo. Numancia: Juan carlos, Luis Valcarce, Carlos Gutiérrez, Pichu Atienza, Unai Medina, Escassi, Diamanka, Ledes, Higiniio, Nacho y David Rodríguez. Árbitro: Álvaro Moreno Aragón, del comité técnico madrileño. Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada. Nuevo Estadio Ramón de Carranza. 12.00 horas.

El Cádiz CF ha recuperado la sonrisa. Y lo ha hecho gracias a la última e importante victoria en Las Palmas gracias a la actuación estelar de Darwin Machís, un jugador de otro planeta. La alegría ha vuelto al vestuario de un equipo que no estuvo todo lo alegre que podría vaticinarse en el pasado mes de marzo, momento en el que el equipo amarillo jugó hasta tres veces consecutivas en su propio estadio sacando solo la pequeña y decepcionante tajada de tres empates ante Lugo, Córdoba y Zaragoza. Tres puntos de nueve ante una afición que incluso, desde algunos y confundidos sectores, se atrevió a pitar el juego de los suyos. Que la crítica es positiva, sí, pero hacérsela en pleno partido y a un equipo que ya tiene conseguida la permanencia de manera brillante es, hasta cierto punto, pasarse. Puede que sea una excusa, puede que no, pero el caso es que ese mismo equipo que se prestaba a disfrutar de esos encuentros caseros con su gente acabó pasándolo mal, desnortado y haciéndose la pregunta que también se hizo el curso pasado. ¿Estamos preparados para estar en el ‘play off’?

Pues la respuesta, lejos de adivinarse, llegó en el escenario menos imaginado, lejos, muy lejos de Carranza, donde el equipo experimenta un retroceso por el que incluso se le llegó a preguntar a Cervera si prefería jugar a domicilio que en el antaño fortín de Carranza. Por supuesto, obligado o no por el guion, el entrenador del Cádiz CF afirmó que le sigue entusiasmando jugar como local y que su estadio no lo cambiaría por nada.Lo piense o no, esta mañana tiene una oportunidad de oro para acreditarlo ante un Numancia al que tiene tan estudiado que ha comenzado a temerlo demasiado.

Como es obvio, nada como una victoria contundente para recuperar parte de esa confianza perdida en los últimos encuentros anteriores al jugado y ganado. El primero en reconocerlo es el propio entrenador, que incluso parecía no creerse estar dentro de los puestos de ‘play off’ tras sumar únicamente la victoria en Las Palmas después de la pasada irregularidad que siguió al tropiezo en Elche. «Parecía todo muy mal y nos ha permitido ponernos en una buena posición», manifestó el pasado viernes.

Para este encuentro, Cervera recibe la feliz noticia de poder recuperar a Sergio Sánchez, sancionado en Las Palmas tras ver la quinta cartulina amarilla frente al Zaragoza. El entrenador cadista, que apostó por la juventud de Sergio González en Gran Canaria, espera, confía y sobre todo desea que el defensa barcelonés vuelva por sus fueros y dejé atrás realmente las molestias que le llevan persiguiendo desde que cayó lesionado en Málaga a finales del año pasado. Porque Cervera sabe que buena parte de las opciones en ataque pasan por Machís, pero no se olvida del delicado momento que está pasando su defensa y en donde sin duda Sergio Sánchez, en su mejor versión, es trascendental para que todo vuelva a fluir.

Dentro de todas las buenas noticias que generó la goleada ‘in extremis y made in Machís’ en Las Palmas se encuentra el cambio, o mejor dicho, la afirmación de la variante que Cervera ha dado al equipo. Ese mismo entrenador que se respaldaba siempre en el triple pivote (formado por José Mari, Garrido y Álex Fernández) ahora se ha decantado más por la velocidad en el ataque dejando la responsabilidad del equipo equilibrio del equipo a Garrido, jugador al que recuperó en Las Palmas y en el que, junto a Sergio Sánchez y el delantero venezolano, tiene depositada buena parte de la esperanza de triunfar definitivamente en su tercer año al frente del Cádiz CF en Segunda División. Por eso mismo, Cervera explicaba este cambio de mentalidad. «Hemos cambiado la velocidad de las bandas por la de arriba. Se han hecho cambios y se nota», explicaba para argumentar esas libertades que ha dado de mediocampo hacia delante a los hombres encargados de hacer brillar el trabajo de los obreros.

Aketxe y su vuelta

Y es que los Aketxe,Jairo, Manu Vallejo y Machís han relegado a un segundo plano a Salvi, que aunque lesionado no estaría en la primera línea de la vanguardia, y Lekic. Esos dos mismos hombres que giraron el curso de los acontecimientos en la primera vuelta al ser los encargados directos de darle la vuelta al marcador frente al Elche, al que se acabó goleando en Carranza en lo que sería la segunda victoria consecutivas de las siete que se enlazaron desde Lugo.

Sin duda, la participación de Aketxe es algo que, llegados a este punto, Cervera debe atender por eso de que los goles cuestan cada vez más hacerlo. Así lo ve el entrenador, que dice no haber dado ningún gesto de complicidad al vasco. «No es que haya recuperado a Aketxe, hemos hablado con él. Es el mejor a balón parado sin discusión, de Primera y Segunda. Ahora llega un momento en el que cuesta ganar los partidos, pero no solo se puede tener para el balón parado, hay que buscar una solución donde disfrute jugando, el equipo lo pueda aprovechar y no solo este para el balón parado. Se sacrificó mucho por el equipo y tiene la suerte de participar en los goles. Ese es el Aketxe que queremos», explicó sobre un jugador despistado en defensa que debe hacer todo lo posible por centrarse en esa labor, clave en el organigrama de un entrenador que ha concedido muchas libertades en ataque con la esperanza de que sus chicos más golfos se porten a la hora de fajarse. Habrá que verlos ante el espejo de Carranza.