Un Cádiz CF con muchos goleadores

Hubo un tiempo, durante la presente campaña, que al Cádiz CF de Álvaro Cervera se le achacaba su falta de gol, su poca llegada, su falta de ‘punch’. Pues bien, eso ya es pasado. De hecho, y desde la llegada de Machís el equipo amarillo no solo ha conciliado su relación con el gol sino que incluso se ha colocado como segundo equipo más goleador por detrás del Osasuna, que aventaja en dos goles a los de la Tacita, que tras el gol del pasado domingo en Majadahonda se colocan en 50.

Este Cádiz CF tiene mucha pegada. Puede que por ello haya perdido algo de seguridad en defensa, pero tiene tanta llegada que hasta Cervera, inamovible en sus ideas, ha dado su brazo a torcer con tal de darke mayor protagonismo a los generadores de ocasiones.

Hasta 17 jugadores del Cádiz CF han marcado en lo que va de temporada. Se dice pronto, pero el caso es que el equipo cadista se reparte entre muchos la autoría de esos 50 tantos que lleva hasta el momento.

Dos de esos 17 jugadores ahora visten otras camisetas. Son los casos de Dani Romera y Carrillo. El primero, ahora en las filas del Rayo Majadahonda, marcó dos goles muy importantes ya que el primero sirvió para empatar en Albacete y el segundo para sumar los tres puntos frente al equipo en el que ahora juega como cedido. Por su parte, Carrillo, ahora en el Córdoba, marcó un gol defendiendo los intereses del club gaditano.

Tan repartida está la faceta goleadora que aparecen en la lista de goleadores varios defensas como son los casos de Marcos Mauro y Kecojevic, ambos con dos goles cada uno. Especialmente importantes fueron los del argentino, que marcó en la rremontada en Alcorcón y en la victoria en Córdoba. También el montenegrino aportó puntos puesto que de su cabeza salió el gol que dio un punto en Soria. Igualmente, el lateral Rober Correa ha marcado un gol, ante el Elche y que sirvió para comenzar la remontada en Carranza, y Sergio Sánchez otro.

Los centrocampistas de los que dispone Cervera también han aportado su granito de arena. No todo va a ser guardar el equilibrio y salvaguardar el sistema de su entrenador. Así,Garrido, José Mari y Edu Ramos han marcado un gol cada uno a beneficio de un equipo que tiene en el doble pivote su verdadero sustento. Otro de los pivotes es Álex, que con seis goles, gracias a su responsabilidad desde los once metros, es uno de los mejores anotadores del Cádiz CF.

También los extremos tienen una cuota importante, si bien se espera algo más de ellos, especialmente de uno que no está teniendo una temporada nada cómoda. Se trata de Salvi, que con dos goles etá muy lejos de su mejor versión. Jairo Izquierdo ha anotado un gol más mientras que Darwin Machís, con ocho tantos desde enero, se ha convertido en el máximo goleador del equipo junto a otro que también comenzó la temporada actuando como un falso extremo igual que el venezolano. Y este no es otro que Manu Vallejo.

Para ir terminando, Aketxe, único mediapunta natural, ha marcado dos goles. De ellos, uno sirvió para acabar empatando el partido ante el Zaragoza y lo hizo a balón parado, una de sus mejores y poco explotadas virtudes por su equipo esta campaña. El otro lo marcó de cabeza en Córdoba para rematar la victoria en el Nuevo Arcángel.

Por último, solo los delanteros Lekic y Rennella recientemente saben lo que es golear. El serbio lleva cuatro dianas mientras que su compañero anotó su primera el pasado domingo.

En total 17 jugadores de campo los que han marcado en una temporada que tiene su sintonía con otro Cádiz CF, el del 2004/06 de Víctor Espárrago, último que consiguió el ascenso. De aquel equipo también se recuerda su reparto goleador entre la plantilla. Pues bien, Sesma fue el goleador, con 13 goles, de un equipo que marcó 66 goles repartido entre trece compañeros.