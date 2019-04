Cádiz CF: Mil vueltas a la cabeza

Arde. La cabeza de Álvaro Cervera echa humo. Por sus palabras, transmite la impresión de que no se siente cómodo cuando maneja tantos buenos naipes en su mano. Para el duelo del lunes ante el Zaragoza recupera a sus dos indiscutibles estrellas, Manu Vallejo y Darwin Machís, lo que supone una excelente noticia máxime después de los dos empates consecutivos y de la añoranza de sus servicios tras la convocatoria con sus selecciones. Pero su presencia aprieta en una parcela ofensiva que sufre ‘overbooking’. Por primera vez en toda la temporada, el míster del Cádiz CF contará con toda su artillería a disposición, el otrora lesionado Juan Hernández incluido. Once futbolistas para cuatro puestos, con perfiles semejantes en varios casos y radicalmente opuestos en otros, para jugar de diferentes maneras.

Vallejo, Machís, Jairo, Salvi, Lekic, Renella, Querol, Jovanocic, Barco, Aketxe y el citado Hernández. La mitad de la plantilla. Para volverse loco contando con que las bajas se han acumulado en la retaguardia y el centro del campo (José Mari, Pantic y Mauro no están disponibles y Garrido es seria duda). Difícil saber qué idea rondará por la cabeza del técnico, que puede ser fiel a sus principios, apostar por el estado de forma de los jugadores y reservarse dinamita en el banquillo. Estas son las principales opciones para recuperar las mejores sensaciones en la vanguardia:

1.- Lekic de referencia e ‘injusticia’ con Jairo

Es la primera opción, la más ‘sensata’ o continuista. Mantener a Lekic como referencia arriba, con Manu y Machís de obligado regreso al once. El venezolano rinde mejor por la izquierda y el chiclanero de segundo delantero, por lo que Salvi completaría el póquer como extremo derecho. Se cometería una pequeña injusticia con Jairo, que ha sido uno de los futbolistas con mejor rendimiento de la temporada y que además defiende mejor que el sudamericano. Un aspecto a tener en cuenta al actuar Álex Fernández de mediocentro y frente a un plantel talentoso como el maño. Aún así, se guarda la bala del canario en el banquillo.

2.- Jairo a pierna cambiada en la permuta con Vallejo

En este caso se mantendría al serbio en la punta de ataque (es el jugador más utilizado en la zona del 9) y se sacrificaría a Salvi, quien no ha terminado de arrancar este año. En ese carril derecho se intercambiarían Jairo (a pierna cambiada), Manu (siempre incómodo ahí) y en menor medida Machís. Movimientos demasiado descompasados para un entrenador al que no le gusta en exceso la improvisación. Y aquí habría mucho de ella. El de Sanlúcar sería un buen refuerzo

3.- Manu como falso 9, un ataque con mucha movilidad

Revolución. Cervera puede alinear juntos a los cuatro mediapuntas: Machís, Vallejo, Salvi y Jairo. Movilidad y mucha velocidad de cuatro de los mejores jugadores de la categoría. Un ataque sobre el papel difícil de frenar aunque a falta de mecanismos pues no han actuado juntos. Se perdería la referencia de un 9 clásico, que tanto gusta al entrenador, siendo Manu el que ocuparía esa plaza como ya ha hecho en alguna otra ocasión. Hace tres jornadas ante el Lugo así fue. Machís y Jairo alternarían la izquierda y el centro, con el tinerfeño más proclive a labores defensivas. La clave es saber si no se estorbarían entre ellos. Un ataque anárquico.

4.- Querol como delantero en lugar de Lekic

David Querol le gusta a Cervera. Es el fichaje de invierno que más ha jugado, por delante de Machís (que se lesionó y luego viajó con Venezuela). Puede actuar tanto en la banda como de delantero, así que su polivalencia le hace tener muchas opciones de entrar en el once. Relevaría a Lekic y podría caer a banda si fuera necesario. El problema es que pasan las fechas y no afina de cara a puerta, lo que está provocando un incipiente estado de ansiedad propia y ajena.

5.- Un nuevo regreso de Aketxe

Harto improbable. Pero también lo era antes del choque ante el Lugo y… ¡voilà! Ahí que tuvo su sitio en el once. El vasco no puede saber nunca cuándo podrá tener otra oportunidad de un Cervera que siempre espera muchísimo del mejor golpeador de lanzamientos de falta de la categoría. Un baluarte en ese aspecto al que no le acompaña ni la fluidez ni el sacrificio defensivo. No pasó esa prueba, al ser sustituido en el descanso y no ir ni convocado ante el Córdoba. Su presencia obligaría a prescindir de Lekic, Salvi o Jairo, contando que Manu y Machís son intocables.

Los demás movimientos prácticamente ni se contemplan. No obstante, con Barco en el ostracismo, futbolistas como Renella, Jovanovic o Juan Hernández pueden tener una decisiva aportación desde el banquillo. Si Cervera se los lleva a Carranza.