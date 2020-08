El Cádiz CF jugará en Marbella cinco ‘bolos’ de calidad

A. C.,

Por A. C., 8:00 h.

No está siendo un verano fácil para nadie. Las restricciones actuales, y las que están por llegar, para frenar la pandemia por el coronavirus obligan a todos los sectores a extremar las medidas de seguridad con el fin de evitar cualquier riesgo de contagio.

Uno de esos sectores es el fútbol profesional, que desde el pasado mes de mayo volvía a los entrenamientos y a la competición sin público en las gradas con el objetivo de engrasar la máquina de los billetes aunque sin toda la potencia y energía deseada dadas las circunstancias.

Precisamente, dentro del fútbol hay clases y por lo que se está viendo, las más humildes, es decir, todas aquellas categorías que no dependen de LaLiga de Javier Tebas, se han visto en un callejón sin salida. Y no solo porque aún desconocen cuando volverán a la competición, sino porque también le han quitado de un plumazo la opción de hacer dinero durante el verano gracias a los distintos ‘bolos’ veraniegos que podrían haber tenido y que no tendrán debido a las normas antiCovid-19.

Sin ir más lejos, un ejemplo claro es la pretemporada del Cádiz CF, que todos los años regaba los clubes de la provincia de Segunda B y Tercera con su presencia dotando a las debilitadas arcas de los mismos con una taquilla con la que la entidad de turno podía ir tirando en los primeros meses del nuevo ejercicio. Casos claros son los del Barbate, donde siempre empezaba la gira provincial un Cádiz CF que este año no podrá visitar los campos hermanos de Chiclana, Conil, San Fernando y tantos otros que no dependen de LaLiga y que por lo tanto están fuera del protocolo de seguridad contra el coronavirus.

Se quedará así el Cádiz CF sin contribuir como lo hacía a las entidades provinciales de menor nivel aunque ganará en calidad los ‘bolos’ veraniegos ya que los amistosos que se jueguen se deberán jugar ante equipos pertenecientes a la Segunda y Primera División para cumplir a rajatabla con las precauciones que se están tomando desde LaLiga para evitar los contagios en un fútbol donde han comenzado a aparecer a granel. De hecho, de los diecinueve equipos que militan en estos momentos en la máxima categoría ha habido casos de positivo en quince de ellos, siendo el Cádiz CF, en la figura de su jugador Luismi Quezada, uno de ellos.

Marbella, centro de unión

Por todo ello, la pretemporada del Cádiz CF tendrá que sufrir un vuelco de lo más drástico. Para empezar, todo indica que los encuentros se seguirán disputando sin público y que la afición, tanto de la provincia como de la capital, se quedará sin saborear uno de los placeres más sencillos de cualquier aficionado que desea ver a su equipo en los amistosos de verano y cómo se va formando la plantilla de cara, quince años después, al retorno a la Primera División.

Sin embargo, es más que probable que los encuentros que sí celebre se puedan ver a través de la página web del Cádiz CF en el caso de que la miniconcentración que se está planteando en Marbella vea la luz.

La ocasión, desde luego, la pintan calva. Y es que el conjunto gaditano, que empezó su pretemporada el pasado 11 de agosto, podría trasladarse los días del 22 de agosto al 4 de septiembre a Marbella, donde coincidiría hasta con cinco equipos contra los que se enfrentaría en partidos a puerta cerrada pero que podrían verse a través de las diferentes webs de los equipos.

En total, serían tres equipos de Segunda y dos de Primera, ante los cuales Cervera podría comenzar a ensayar su método de cara a la competición, que si todo va como debe ir debería comenzar el próximo sábado 12 de septiembre.

Los conjuntos de Segunda contra los que se enfrentará en el Marbella Football Center serían el recién descendido Espanyol, además del Málaga y el Alcorcón. Mientras que los andaluces de Primera Granada y Betis servirían como excepcionales piedras de toque de cara a una temporada que se avecina tan exigente como desconocida. Este ‘stage’ marbellí serviría al Cádiz CF para apretar las tuercas.