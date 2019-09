El Cádiz CF iguala su mejor inicio histórico en Segunda

Fin de semana impecable para la entidad cadista que ha visto como tres de los equipos más insignes del club han disfrutado de la victoria y han logrado sumar tres valiosos puntos en cada una de sus competiciones: el Cádiz CF, el filial amarillo y las féminas de Emilio Soler, que se estrenaban esta mañana en una histórica Primera Nacional. Entre estos, el triunfo del Cádiz CF ha supuesto algo más que una simple victoria y es que los amarillos han conseguido ganar cinco de cinco partidos disputados en el arranque de Liga.

Actualmente, según informaba MARCA ayer, solo dos equipos han logrado obtener el pleno de puntos en las primeras jornadas de Primera y Segunda de las grandes ligas de Europa y son el poderoso Liverpool de Jürgen Klopp y el Cádiz CF de Cervera.

Pero quince puntos en los primeros encuentros de la temporada no les ha servido únicamente a los de Cervera para permanecer en la cúspide de la tabla y constatarse, tras el partido de ayer, una semana más como líderes en solitario sino que, además, han logrado igualar un récord que no se alcanzaba desde hace 57 años. En 1962, el Cádiz CF de José Luis Riera triunfaba en el comienzo de curso con cinco victorias consecutivas en las primeras jornadas, hasta caer derrotado ante el Plus Ultra, actual Real Madrid Castilla, en el sexto encuentro de temporada. Curiosamente, fue precisamente este equipo el que acabó dicha campaña en última posición e, incluso, no pudo disputar la permanencia y no tuvo más remedio que aceptar el descenso a Tercera División.

En aquel momento, la categoría de plata dividía a sus equipos en dos grandes grupos y los cadistas se situaban en el II, junto a equipos como el Real Murcia (líder de la competición aquella temporada), el Granada o el San Fernando. De hecho, las primeras victorias cosechadas para dicho logro fueron ante el equipo isleño, el filial sevillista, el Cartagena, el Melilla y el Mestalla, la mayoría de ellos militantes de Segunda B en la actualidad y rivales del Cádiz CF B.

Ese año, el último que pasaría el entrenador catalán al mando de la nave cadista, el conjunto amarillo comenzó la Liga de manera impecable pero, casi al final de la primera vuelta, los partidos a domicilio empezaron a ponerse cuesta arriba para los de Riera y solo consiguieron obtener dos puntos como visitantes. De hecho, la derrota cosechada en Vallejo ante el Levante por 7-2 impidió al cuadro gaditano pelear por el ascenso a Primera División, al no conseguir los puntos suficientes para empatar, precisamente, con el equipo valenciano. No obstante, y a pesar de la dificultad para anotar fuera de Carranza, el equipo logró obtener una cuarta posición en Liga y además lo hizo con un pleno de victorias locales.

En 1962 los amarillos lograron, con un arranque similar, obtener la cuarta posición en Liga. En la actualidad, el Cádiz CF vuelve a repetir parte de su historia con un objetivo más ambicioso que en cursos anteriores. Y es que, aunque mirar más allá de la barrera que garantiza la permanencia parezca una temeridad para casi cualquier equipo a estas alturas de campeonato, los 35 puntos que restan a los de Cervera para lograr el primer objetivo de la temporada deja un horizonte impensable durante el mercado estival, en el que el Cádiz CF ha apurado hasta el final. Ahora, líder e invicto, toca afrontar con menor presión los próximos envites. El tiempo (y los resultados) dirá por qué pelea el equipo amarillo a final de curso.