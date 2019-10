Cádiz CF-Huesca (Previa) Un líder capacitado para cualquier reto

Cádiz 0 Huesca 0 David Gil; Iza, Fali, Cala, Espino; Yann Bodiger, José Mari; Iván Alejo, Álex; Nano Mesa y 'Choco' Lozano. Álvaro Fernández; Pedro López, Josué Sá, Pulido, Luisinho; Mosquera; Ferreiro, Mikel Rico, Eugeni, Juan Carlos Real; y Okazaki. Javier Iglesias Villanueva, adscrito al comité gallego, será el árbitro principal. En la Sala VAR estará el colegiado Iñaki Vicandi Garrido, del comité vasco. Encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga SmartBank. Antes de la cita, el exjugador cadista Paco Baena realizará el saque de honor. Además, el capitán del Huesca lucirá un brazalete en memoria al fallecido Manolo Santander. Ramón de Carranza.

Sin apenas tiempo para celebrar los triunfos y saborear las alegrías avanza la competición. Otra vez toca jornada intersemanal, en esta ocasión en los albores de un mes de octubre que se presenta exigente para el Cádiz CF. Para empezar el menú, los aragoneses Huesca y Zaragoza durante esta semana, dos de los rivales directos de los amarillos en la lucha por el ascenso a la máxima categoría. A continuación, visita a Málaga y recibimiento a la UD Las Palmas, dos históricos del fútbol español a los que, aunque no pasan por buenos momentos, siempre hay que tener en cuenta. Y para terminar, salida al Carlos Belmonte de Albacete.

A la caza de un octubre intenso se lanza el Cádiz CF, un Cádiz CF capaz de todo y dispuesto a todo. No hay más que mirar a la cita del pasado domingo en Almería en el terreno de un adversario repleto de ‘petrodólares’ al que fue capaz de derrotar con un hombre menos y con la seña de identidad más ilustrativa de este Cádiz CF de Álvaro Cervera: LLNSN (La Lucha No Se Negocia). Ese estilo en el que los delanteros se dejan la piel defendiendo y los laterales definen los partidos.

La de hoy a las 19.00 horas en el Ramón de Carranza es otra cita de altura en un tramo duro del campeonato. Superado con brillo un arranque teóricamente sencillo, tocaba hacer frente a algunos de los ‘gallitos’ de LaLiga SmartBank y el Cádiz CF, líder por méritos propios, no perdonó. Girona y Almería lo han sufrido en sus carnes, mientras que el Dépor tuvo que sudar para salir vivo de La Tacita de Plata. En contra, sólo el borrón de Santo Domingo ante el Alcorcón.

Ahora llega la hora de medir las fuerzas ante un Huesca que, al igual que el Girona, es uno de los recién descendidos desde Primera. O lo que es lo mismo, uno de los clubes con mayor presupuesto en la categoría de plata.

Día de cambios

Con cinco encuentros ligueros en apenas tres semanas (será la segunda jornada intersemanal de las tres que hay esta temporada, sin contar la Copa del Rey), este miércoles apunta a momento de cambios. Rotar se antoja necesario en una fase de la temporada en la que exprimir demasiado a los jugadores habituales puede pasar factura.

No será nada sencillo para Álvaro Cervera alterar un once tipo que está dando resultados. Además, la última prueba en Alcorcón motivada por idénticas circunstancias en Alcorcón hace un par de semanas no es que saliera precisamente bien, con la única derrota sufrida hasta la fecha.

Por lo tanto, acertar al cien por cien el once del Cádiz CF esta tarde se antoja complicado. Tan complicado que en la portería el indiscutible Cifuentes podría dejar de nuevo su puesto a David Gil, tal y como ya ocurriera en Santo Domingo.

Más claros parecen los dueños de los laterales, con Iza y Espino. El portuense, que está brillando con luz propia en este inicio de la temporada, no tiene competencia en el flanco derecho de la defensa debido a la lesión de Akapo. Del uruguayo Espino poco más se puede decir ya. Tal es su transformación en apenas unos meses que ya decide partidos y nadie se acuerda de Brian, ahora en el Girona.

Para el centro de la zaga, sin el sancionado Marcos Mauro, Fali gana muchos enteros para acompañar a Cala. Sorprendente, visto lo visto, sería que Cervera apostara por Sergio Sánchez.

Con descanso para Garrido en la medular, Yann Bodiger podría ser el compañero de José Mari en la sala de máquinas del Cádiz CF ante el Huesca.

Arriba es cuando llega el bendito quebradero de cabeza para un entrenador que podría optar por dos delanteros. Una punta de lanza en la que Nano Mesa podría salir de inicio acompañado por ‘Choco’ Lozano (ya se estrenó como goleador cadista) e incluso Caye Quintana. Junto a ellos, Iván Alejo podría dar descanso a Salvi y más pegado a la izquierda podría aparecer Álex o quién sabe si Javi Navarro para hacer que Perea recargue las pilas. Y todo ello sin descartar que Querol pueda salir de inicio por alguno de ellos.

Tres descartes

Si Cervera tiene sus incógnitas que resolver, no será menos para Míchel con su Huesca, que desde este martes está en tierras gaditanas y no será hasta el jueves cuando ponga rumbo de vuelta al Alcoraz después de un viaje en el que el autobús y el tren siempre estarán presentes.

El entrenador madrileño del equipo altoaragonés ha convocado a sus 21 jugadores disponibles, entre ellos a los excadistas Rubén Yáñez, Eugeni y Ferreiro. Junto a ellos, jugadores de la talla de Pulido, Luisinho, Mikel Rico, Juan Carlos Real, Ivi y Okazaki, entre otros.

Sólo se quedaron en Huesca por causa mayor los lesionados Doukouré, Raba y Escriche, además de Datkovic y Seoane, estos últimos con leves molestias físicas.

Otro reto más para un Cádiz CF dispuesto y capacitado para todo. Ser líder no es flor de un día y el equipo de Álvaro Cervera está empeñado a demostrarlo. Razones ha demostrado que tiene de sobra. Míchel ya ha avisado: «Habrá que estar muy bien para ganar al Cádiz CF». Queda dicho.