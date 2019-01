Cádiz CF-Granada (Previa) El más completo para medirse

Cádiz 0 Granada 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Brian Oliván, José Mari, Edu Ramos, Álex, Jairo, Manu Vallejo y Lekic. Granada: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, José Antonio Martínez, Quini, Fede San Emeterio, Montoro, Fede Vico, Vadillo, Pozo y Adrián Ramos. Árbitro: Juan Luis Pulido Santana, canario Partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga de Segunda División. Estadio Ramón de Carranza. 21.00 horas. Gol TV.

Esta noche, pase lo que pase ante el líder en Carranza, el Cádiz CF habrá aprobado con nota la primera vuelta al conseguir más de la mitad de los puntos que se le piden a un equipo que parte desde la meta con la mirada puesta en el permanencia. La magnífica racha con la que terminó el año le ha vuelto a dispensar ese colchón de puntos con el que anda con cierta relajación y mucha confianza por una categoría en la que, en su tercer año consecutivo, ha vuelto a infundir el respeto que le acabaron perdiendo la pasada campaña y el comienzo de esta.

Pero el Cádiz CF, una vez que sus hombres fuertes renacieron (Garrido, José Mari o Sergio Sánchez) aspira a mucho más que la permanencia. Tiene que hacerlo. Es un hecho que el bloque que ha logrado confeccionar Cervera es elogiado desde la sinceridad por todos sus rivales. Más allá de que haya clubes con presupuestos superiores, lo cierto es que el equipo amarillo rinde como bien pudiera hacerlo un equipo con objetivos más ambiciosos y reales que los de la mera salvación. Hay que aprovechar el momento y el momento es el que es. Y ese no es otro que unos jugadores que confían a pies juntillas en un entrenador que ha demostrado salir de las crisis con el mismo libro con el que cerca se quedó de leer un ascenso a Primera.

Por todo ello, debe hacerse todo lo posible por no volver a dejar escapar una oportunidad como la que Cervera se ha empeñado nuevamente en presentar. Es indiscutible que la empresa es de enorme dificultad, tan indiscutible como que este Cádiz CF está de sobra preparado para discutir lo que se tenga que discutir. Y si no lo estuviese, el calendario ha querido que el mercado de invierno se haya presentado en el justo momento en el que el equipo necesita un plus de generosidad en cuanto a refuerzos se refiere.

Pero antes de que lleguen los fichajes, que ya están tardando por cierto, el Cádiz CF de Cervera tiene hoy un duelo de esos que mide hasta dónde está verdaderamente preparado el once amarillo. En los dos últimos encuentros, ante Deportivo y Osasuna, se vieron las dos caras de la moneda. Por un lado, esa que no tiene miedo a nada y que es capaz de explicárselo a cualquiera como pasó ante el conjunto gallego y por el otro, todo lo contrario. Por eso mismo, ante el Granada, con el que el conjunto gaditano cierra el calendario infernal con el que ha cerrado la primera vuelta tras vérselas con Málaga, Deportivo, Osasuna o Las Palmas, los hombres de Cervera quieren, cuanto menos, maquillar la imagen que dejaron en El Sadar, que distó mucho de ese bloque fuerte y rocoso que le hace indestructible ante según qué rival.

Para este encuentro, al que Cervera ha citado a los canteranos Sergio y Peter, el Cádiz CF no podrá contar con la presencia determinante de Garrido. su puesto puede que recaiga en Edu Ramos, el mismo que suplió al vasco al comienzo de temporada. Por lo demás, seguramente Cervera seguirá confiando la banda derecha a Álex para dejar a Manu Vallejo con libertad de movimientos y siempre por detrás de Lekic. Todos ellos, sin duda, estarán deseando cambiar la imagen que dejaron en Pamplona y qué mejor que hacerlo ante un rival de similar enjundia que el Granada, que llega a Carranza como líder en solitario de Segunda con siete puntos más que los gaditanos.

Ni que decir tiene que hoy al Cádiz CF se le tiene permitido todo después de la gran primera vuelta que hoy acaba. Sin embargo, este equipo piensa a lo grande y aunque se sabe en el camino de la permanencia los jugadores son los primeros en saber (y decir) que no van a conformarse con eso.