Cádiz CF-Girona FC (Previa): El líder, ante uno de los rivales más potentes

Cádiz 0 Girona 0 Cifuentes; Iza; Marcos Mauro; Cala; Espino; Bodiger; Garrido; Salvi; Álex Fernández; Perea; Nano Mesa. Juan Carlos Martín; Pablo Maffeo, Juanpe, Pedro Alcalá, Aday Benítez; Àlex Granell; Gerard Gumbau; Borja García; Àlex Gallar; Jairo Izquierdo; Cristhian Stuani. Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano). Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga SmartBank. Será televisado en directo por Movistar LaLiga. Ramón de Carranza.

El Cádiz CF se enfrenta hoy a las 20:30 horas en el Ramón de Carranza al Girona FC en el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga. Los hombres de Álvaro Cervera vuelven al templo cadista con el objetivo de sumar otros tres puntos que los siga manteniendo invictos y líderes de una complicada Segunda División.

Por su parte, el equipo de Unzué llega a la Tacita como uno de los grandes conjuntos de la categoría de plata para intentar, también, continuar sumando puntos en su casillero, después de las dos últimas victorias consecutivas cosechadas ante los poderosos Rayo Vallecano y Málaga. Además, el Girona es el equipo con mayor límite salarial de Segunda División con más de 29 millones de euros, lo que le ha permitido formar un equipo con garantías para pelear por volver a la élite del fútbol español, donde militaba el pasado curso y quiere regresar lo antes posible.

Para el encuentro, Cervera ha preparado una convocatoria sin demasiadas sorpresas teniendo en cuenta la disponibilidad de sus jugadores. De hecho, solo Sergio Sánchez se presenta como novedad entre los citados, debido a las lesiones de Fali, que suele ser fijo en el once inicial, y Rhyner. Junto a él pelearán por la titularidad Marcos Mauro y Cala, que son los candidatos más claros a un puesto en el que, hasta el momento, Sergio Sánchez no ha tenido oportunidad de estrenarse en Liga este curso. En cuanto a los laterales, Iza, que aún no tiene competencia debido a la lesión de Akapo, ocupará la banda derecha y Espino, que está teniendo un gran arranque de temporada, estará en la izquierda. De hecho, Luismi Quezada, posible competencia del uruguayo, aún no ha sido citado por Cervera desde su reciente incorporación al club cadista.

En el centro del campo, posiblemente el partido lo iniciarán Garrido y Bodiger, una dupla que ha estado generando muy buenos resultados en el cuadro amarillo. La salida de José Mari, que también se encuentra entre los convocados, estará supeditada al desarrollo del partido. Por su parte, Salvi Sánchez y Perea han hecho méritos más que suficientes para volver a obtener la titularidad en las bandas y Álex Fernández en la media punta.

La mayor incógnita podría estar en la punta de lanza del equipo, para la que el técnico ha citado a un total de tres jugadores: Caye Quintana, Nano Mesa y Querol. La gran ausencia en la lista ha sido la del ‘Choco’, que no podrá disputar el encuentro debido a la famosa ‘cláusula del miedo’ que se les impone a los futbolistas cedidos, la misma causa por la que Brian tampoco se podrá vestir este fin de semana con el cuadro gerundense.

En la portería, todo apunta a que Cifuentes volverá a estar entre los tres palos, después de haber participado en todos los encuentros hasta la fecha. David Gil, Alejo y Javi Navarro también están en la lista de Cervera y es probable que el vallisoletano vuelva a tener minutos de juego, tal y como ha sucedido en jornadas anteriores.

El once rival

El Girona, por su parte, se presenta con una de las plantillas con más talento de la Segunda División, de la que se puede esperar un once similar a los que puso en liza en los dos últimos encuentros y que tan buenos resultados ha dado. Así, Juan Carlos Martín volverá a aparecer en la portería y la defensa estará compuesta por Pablo Maffeo, Alcalá, Juanpe y Aday. En el centro del campo, si el esquema de Unzué no varía con respecto al partido anterior, el trivote estará compuesto por el excadista Álex Granell, Gumbau y Borja García. Sin embargo, en relación a los extremos, la convocatoria del entrenador navarro ha dejado la gran sorpresa de la ausencia de Marc Gual, que ha sido titular en las jornadas anteriores. Así, probablemente su puesto sea ocupado por el excadista Jairo Izquierdo, que en el pasado curso hizo una gran segunda vuelta bajo las órdenes de Álvaro Cervera. Junto a él, en la banda derecha, podrá situarse Álex Gallar, ex del Huesca recientemente incorporado a la entidad rojiblanca.

Donde parece no haber duda es en la delantera, que estará ocupada por Stuani, después del gran trabajo que está realizando el uruguayo en las últimas jornadas en las que ha sido titular tras recuperarse de su lesión. Posiblemente, este sea el gran peligro de un equipo que no conoció la victoria hasta la vuelta al campo del ariete charrúa.

El resto de los jugadores que han viajado para el encuentro en Carranza son: Asier Riesgo, Mojica, Ramalho, Samu Saiz, Soriano, Jozabed y Diamanka.

Ahora el líder se medirá a una de las grandes fuerzas de Segunda, después de enfrentarse a tres recién ascendidos, y al Extremadura, cuyos objetivos en la temporada son bastantes diferentes de los de un Girona que tiene en la cabeza el regreso a Primera División.