Cádiz CF-Extremadura UD (Previa) Con un ojo en el césped y otro en el mercado

Cádiz 0 Extremadura 0 Cifuentes; Iza, Cala, Fali, Espino; Garrido, Yann Bodiger, Salvi, Álex, Perea; y Caye Quintana. Casto; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Bastos; Zarfino, Lomotey; Pinchi, Kike Márquez, Nono; y Álex López. Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, del comité vasco. En la sala VAR se encontrará Javier Iglesias Villanueva, del comité gallego. Encuentro de la tercera jornada de LaLiga SmartBank. Este partido se podrá seguir en directo y previo pago a través de Canal Movistar Liga 2. Ramón de Carranza.

Con un ojo en el césped y otro en el mercado. Así afronta el Cádiz CF su encuentro de este domingo a las 21.00 horas ante el Extremadura UD, el último equipo visitante que salió victorioso del Estadio Ramón de Carranza, un feudo casi inexpugnable en los últimos años.

Ni tres meses han pasado desde aquella aciaga noche de principios del mes de junio en la que los azulgranas, con un gol tan inesperado como afortunado, dejaron herido a un Cádiz CF que dejaba escapar su sueño del ascenso. Nada se jugaba el ya salvado Extremadura en el envite, pero ganó en La Tacita de Plata (0-1) y dejó prácticamente imposible la opción de ‘play off’ para los gaditanos, tal y como se confirmó ni una semana después en Gijón. El descalabro de la recta final liguera pasó factura a un fatigado y obtuso equipo amarillo. Quizá otro gallo hubiese cantado si, entre otras cosas, Mario Barco no se hubiese quedado corto en aquella asistencia a David Querol…

Aquella noche, eso sí, el inesperado fallecimiento de José Antonio Reyes en accidente de tráfico (por ese motivo se tuvo que suspender días antes el encuentro liguero) seguía estando en la mente de los presentes. No era para menos.

Pero el pasado ya es pasado y hoy toca vivir del presente, un presente que coloca al Cádiz CF como líder de la clasificación junto a Huesca y Fuenlabrada al inicio de la jornada. Aunque sin descuidar a un futuro que se presenta escéptico debido a un mercado de fichajes tan extraño como el de las últimas temporadas. Y es que, de una u otra manera y sea por la razón que sea, la entidad del Ramón de Carranza siempre deja los deberes para el final. Para intranquilidad (lógica) de Álvaro Cervera, el encargado de hacer funcionar la maquinaria.

De entradas y salidas

En estos momentos, y con tres puntos en juego, el Cádiz CF está pendiente de la llegada un delantero y quién sabe si un lateral izquierdo. ‘Choco’ Lozano es el nombre marcado en la agenda de Óscar Arias. El aspirante al flanco izquierdo de la defensa cadista no queda tan claro.

La incorporación del extremo ya es una realidad e incluso forma parte de la convocatoria después de su primer entrenamiento. Iván Alejo llega cedido por el Getafe, con opción a compra. Se sabe que tiene una calidad indudable y ya ha dejado huella en Segunda. Por el contrario, el vallisoletano tiene un carácter especial y reforzaría el extremo derecho, donde ya está Salvi. La izquierda, por lo tanto, se quedaría con el canterano Javi Navarro o con alguien que se adapte a esa demarcación sin ser su posición.

Poco se puede contar que no se sepa ya de ‘Choco’ Lozano, un delantero de referencia en la categoría tras su notable paso por el Tenerife. Ahora llegaría cedido desde el Girona aunque, al igual que Iván Alejo, ambos necesitan reverdecer viejos laureles.

Además, si hay entradas, tendrán que confirmarse las salidas para configurar la plantilla de 22 jugadores prevista por Óscar Arias. En este sentido, el descartado Brian, Marcos Mauro (al tener el Cádiz CF cinco centrales), Jovanovic e incluso Querol pueden salir. Lekic ya lo hizo este sábado. E incluso alguna sorpresa puede llegar hasta el último momento de este lunes, fecha fijada para el cierre del mercado de fichajes.

El interrogante sobre la lesión de Jurado

Con esta situación, y en función del baile de entradas y salidas, Álvaro Cervera sólo tiene claro que no podrá contar con tres jugadores por lesión: Akapo (todavía no ha debutado con la elástica del Cádiz CF), Edu Ramos (sigue renqueante) y Jurado (sus recaídas comienzan a preocupar).

El once, por tanto, podría estar formado por Cifuentes bajo palos; Iza, Cala, Fali y Espino en la línea defensiva; Garrido y Yann Bodiger en la medular, Salvi, el renacido Perea (se ha ganado un puesto en la plantilla tras su cesión en Almendralejo) y Álex en la segunda línea; y Caye Quintana arriba. Esperando su oportunidad, jugadores como Rhyner, el canterano Javi Navarro, Nano Mesa e Iván Alejo, entre otros, aunque Cervera tendrá que hacer un descarte más antes del choque. Otros como Sergio Sánchez siguen sin entrar en la convocatoria. Y ya no es novedad.

El Extremadura, que estará arropado por alrededor de 300 seguidores en las gradas del Estadio Ramón de Carranza, llega con un punto de seis posibles. Como estandarte un excadista como el sanluqueño Kike Márquez, pero sin Airam Cabrera. Y todos ellos dirigidos por Manuel Mosquera, que ya ha dado a conocer la lista de 18 convocados y ha dejado claro que van a Cádiz “con la intención de ganar”. Como sucedió en junio.

Ellos, eso sí, parece que tienen cerrado el mercado, pero su entrenador avisa: “Esto sigue abierto y todo puede pasar hasta el final”.