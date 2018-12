Cádiz CF-Deportivo (Previa) Un partido para aclarar el objetivo

Cádiz 0 Deportivo de La Coruña 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Marcos Mauro, Kecojevic, Brian, Garrido, José Mari, Manu Vallejo, Álex Fernández, Jairo Izquierdo y Lekic. Deportivo: Dani Giménez, David Simón, Domingos, Pablo Marí, Saúl, Álex Bergantiños, Edu Expósito, Vicente, Pedro Sánchez, Quique González y Borja Valle. Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos, manchego Incidencias: Partido de la 19 jornada. Estadio Carranza. 20.45 horas. El Partidazo de Movistar.

Carranza despide esta noche el año con un auténtico partidazo. La visita de todo un Deportivo de La Coruña, segundo clasificado, viene a poner la guinda para el aficionado de un Cádiz CF que ha vuelto, un diciembre más, a despedir a su parroquia al final de un año poniéndole una vendita en los ojos de camino a otro sueño. El tercero de manera consecutiva después de abandonar la Segunda B.

La pasada derrota en La Rosaleda de Málaga, injusta por un error arbitral que se cargó una racha inmaculada del once de Cervera, no ha restado un ápice de la ilusión en una hinchada que irá hoy a Carranza con la esperanza de ver a su equipo volver a la senda del triunfo. Y no ante un cualquiera. Las cosas se llevan haciendo tan bien que, y más después de ver cómo se tuteaba a todo un Málaga, la visita del Deportivo no hace dudar a nadie de lo que puede conseguir este Cádiz CF lanzado.

Hay motivos para pensar en positivo. La marcha del Deportivo, que viene de ganar en Riazor al Zaragoza y colocarse en puestos de ascenso directo a Primera, apenas tiene importancia si se compara con el buen momento de un equipo, el de Cervera, que dejó sobre el césped de La Rosaleda la impronta de un bloque serio, valiente y sensato en todo momento. La derrota no resta ni un gramo a la fe depositada en una plantilla que ataca el nuevo año con las mismas ganas que acabó el que pronto está en expirar.

Pero para eso, el Cádiz CF de Cervera debe volver a demostrar lo que apenas le pide ya nadie que demuestra porque, pase lo que pase, el año se despedirá a lo grande. La racha de siete victorias consecutivas ha dado al equipo ese aire y esa confianza necesaria para llegar al último encuentro del año con la sonrisa en la boca y con la responsabilidad única de hacer un buen partido para tratar de sumar los tres puntos para que la fiesta sea completa.

Por supuesto que el encuentro es importante. Nadie lo niega. De hecho, y aunque desde prácticamente ningún estamento del club se diga abiertamente que la finalidad de todo esto es volver a luchar por un puesto en el ‘play off’ de ascenso, a nadie se le puede ir otra vez con el cuento de que los 50 puntos es el único objetivo de un equipo que da razones suficientes para soñar.

No será nada fácil. Obvia decirlo. Y no lo será porque hoy el once de Cervera partirá con la desventaja de no contar con un jugador que le ha dado un vuelco a la personalidad del equipo desde su llegada. La lesión de Sergio Sánchez en Málaga, con el empate a cero en el marcador por cierto, ha dejado a la retaguardia amarilla sin su gran jerarca. Nadie duda de la valía de Kecojevic, su sustituto esta noche, ni de Marcos Mauro, pero si se le pregunta tanto a uno como a otro, ni que decir a Cifuentes, todo responderían que la aportación del barcelonés es determinante.

Buenos sustitutos

Sin embargo, este Cádiz CF ha dado señales a lo largo de esta primera vuelta de poder sobrevivir sin sus jugadores más granados en el once. Sobrevivió en Zaragoza sin José Mari y la entrada de Álex. Y también lo hizo ante el Rayo Majadahonda sin la participación de Salvi, un jugador que se ha perdido el final de año cuando en mejor momento se encontraba, algo que ya es, por desgracia, habitual en la irregularidad de un jugador clave en los pensamientos de Álvaro Cervera.

El partido de esta noche es sencillamente precioso. Y lo es por todas las condiciones que le rodean. Primero, la enjundia del rival. Todo un campeón de Liga con pasado en Europa como un Deportivo, segundo clasificado, recién descendido y con una de las mejores plantillas de Segunda. Los ingredientes son de lo mejor para que el estadio Carranza vibre esta noche con un partido con sabor a Primera por sus cuatro costados.

Además, y después de ver como vendía cara su piel en La Rosaleda, quedan por despejar las pocas dudas que ya despierta un Cádiz CF capaz de todo. Y si en Málaga cayó por culpa de un error arbitral que desniveló la balanza, este sábado hay interés notable en comprobar si los de Cervera mantienen el tipo ante un equipo que viene de sumar tres puntos ante el Zaragoza tras ganar 3-1 con, a diferencia del Cádiz CF en Málaga, ayudas arbitrales ya que los dos primeros goles fueron en fuera de juego.Si existe el karma, la victoria se queda en Cádiz hoy.