El Cádiz CF confirma la cesión de Brian al Girona

Brian jugará esta temporada en Montilivi. El Cádiz CF y el Girona FC han alcanzado este lunes un acuerdo para la cesión del lateral izquierdo catalán en la entidad gerundense hasta el final de la temporada.

El lateral izquierdo catalán, del que el entrenador Álvaro Cervera ya había dicho por activa y por pasiva que no entra en sus planes, al fin encuentra acomodo lejos de La Tacita de Plata. Eso sí, en la misma categoría. Y lo hace en el Girona, el mismo equipo que cedía horas antes al delantero ‘Choco’ Lozano al Cádiz CF.

Los rumores sobre la marcha de Brian del Cádiz CF no eran una novedad, ya que han estado a la orden del día cada vez que se ha abierto un periodo de fichajes. Sin embargo, el lateral izquierdo catalán seguía en el Cádiz CF pese a no entrar en los planes de su entrenador Álvaro Cervera. En este sentido, el presidente cadista Manuel Vizcaíno puntualizaba: «No vamos a regalar a Brian por dos motivos. El primero es porque sería una insensatez y una falta de responsabilidad por mi parte. El segundo porque es un jugador que tiene un valor en el mercado, aunque no vamos a ponerle trabas a su salida».

Brian cierra por el momento una etapa en el Cádiz CF, al que llegó en 2016. Desde entonces ha participado en 70 encuentros en las tres últimas temporadas, sumando más de 5.000 minutos.