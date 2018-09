Cádiz CF-CD Tenerife (Previa) Un partido para no perder la identidad

Tenerife 0 Cádiz 0 Dani Hernández; Raúl Cámara, Jorge Sáenz, Alberto, Aveldaño, Camille; Bryan Acosta, Luis Milla, Iker Undabarrena; Malbasic y Naranjo. Cifuentes; Rober Correa, Marcos Mauro, Kecojevic, Matos; José Mari, Edu Ramos, Álex; Salvi, Manu Vallejo y Lekic o Mario Barco. Gorostegui Fernández-Ortega, comité vasco. Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 123 que se disputará a las 20.30 horas y será televisado en directo por el Canal LaLiga 123 TV. Heliodoro Rodríguez López.

Han pasado ya 17 días desde que Manu Vallejo se coronara en el Heliodoro Rodríguez López. Aquel momento, cuando el encuentro ya marchaba hacia la prórroga, quedará siempre marcado en la cabeza del chiclanero. Y es que no hay mejor manera de confirmar las mejores expectativas y derribar una puerta que llevar a tu equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Inolvidable.

Pero en algo más de dos semanas pasan muchísimas cosas. Tantas que en Santa Cruz de Tenerife ya han cambiado de técnico y un viejo conocido como José Luis Oltra (el entrenador de ‘la milonga‘) ocupa ese cargo que esa noche era propiedad de Joseba Etxeberría. Por aquel entonces, curiosamente, Juan Carlos Cordero acababa de ser destituido como director deportivo del Cádiz CF.

Y tantas también como que aquel delirio copero con la firma de Manu Vallejo ya parece muy lejano para un Cádiz CF que no termina de encontrarse esta temporada. «No somos un equipo fiable», ha asegurado Álvaro Cervera.

Definitivamente, el fútbol no tiene memoria. Por enésima vez ha quedado demostrado.

Eso sí, no es menos cierto que este arranque de competición no está siendo sencillo para insulares y gaditanos. No hay más que mirar que los tinerfeños aún no han ganado en LaLiga 123 (en Córdoba se les escapó la victoria en el último momento), ocupan puesto de descenso a Segunda B desde la 19ª posición de la clasificación con 4 puntos de 18 posibles y ya se han quedado sin la bala copera.

Los cadistas, por su parte, no ganan en la competición de la regularidad desde su debut ante el Almería hace más de un mes. Además se encuentran en la 16ª posición con media docena de puntos y vienen de sufrir una merecida derrota ante el Alcorcón (0-2) en el Ramón de Carranza. Eso sí, con vida en la ‘Competición del KO’.

¿Duelo de urgencias?

Sin lugar a dudas, las urgencias (aunque relativas por el momento de la temporada) estarán presentes en el Heliodoro esta misma tarde-noche (20.30 horas). Unas urgencias que intentarán solventar dos técnicos con peso e historia en la entidad insular.

Álvaro Cervera, que no salió especialmente bien de un equipo en el que dejó huella, pretende hacerlo con un elemento básico: la recuperación de la identidad.

Su Cádiz CF no es en este inicio de temporada tan firme en defensa como ha acostumbrado desde su llegada. Por eso él sabe que mantener la portería a cero es sinónimo de éxito y desde ahí se empezará a trabajar el resultado de este sábado.

Lo hará con las bajas obligadas por lesión de Servando y Juan Hernández, a los que se unen Karim y Aketxe, dos de sus piezas (aunque no indiscutibles) en el centro del campo, y Dani Romera.

El futbolista galo lleva varios días entrenándose al margen del grupo y no podrá estar en Canarias, mientras que la baja del vasco es más sorprendente porque fue a última hora cuando se anunció su ausencia por molestias. Una baja esta última que deja al Cádiz CF sin su buque insignia a balón parado.

El delantero almeriense, por su parte, no ha podido recuperarse de la lesión sufrida en su hombro a las primeras de cambio ante el Alcorcón. Otro golpe de infortunio para un jugador que estaba pasando por un excelente momento de forma, con olfato de gol incluido.

A todos ellos se unen por decisión técnica otros compañeros como Brian (nada extraño), el recién fichado Sergio Sánchez y Carrillo, que deja su sitio a Mario Barco, que regresa a una convocatoria.

Las otras novedades serán las apariciones en la lista de Garrido y Jairo Izquierdo (este último regresa a su tierra), que podrían buscar minutos desde el banquillo de la suplencia.

Con este decorado, el entrenador del Cádiz CF dejará a Cifuentes en la meta y, salvo sorpresa, repetirá defensa con Rober Correa, Marcos Mauro, Kecojevic y Matos.

Para acompañar a un asentado Edu Ramos podría estar el roteño José Mari, aunque no está en su mejor momento. Esto provocaría que Álex adelantara sus líneas para ocupar el puesto de Perea, titular ante el Alcorcón.

En las bandas se intenta buscar la mejor versión de Salvi a base de minutos por la derecha, al tiempo que Manu Vallejo regresa al lugar de su proeza.

Finalmente, sin Carrillo ni Dani Romera arriba, Lekic y Mario Barco se disputan la plaza del ‘9’ ante el Tenerife,

Dos ideas distintas

Los blanquiazules esperan al Cádiz CF con el ‘chip Oltra’ en sus cabezas. Es decir, dominio y posesión como seña de identidad. Unos parámetros diferentes a los del Cádiz CF de Cervera.

En su nuevo estreno en el Heliodoro, el técnico valenciano se quedará sin el concurso del sancionado Luis Pérez, así como de Chilunda y el madrileño Aitor Sanz, este último en proceso de recuperación de su lesión.

La baja de Luis Pérez crea la duda: ¿repetirá Oltra dibujo táctico, con cinco defensas, o no? La otra incógnita es la elección del delantero al no pasar Nano Mesa por su mejor momento.

De lo que no hay duda es de una cosa: este Tenerife no será el de la Copa.