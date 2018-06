Cádiz CF B – Alavés B (Previa) Sin ganas de complicarse

A. C.,

Por A. C., 21:08 h.

El resultado es bueno, para qué negarlo, pero creérselo puede ser un error de bulto. Y eso es precisamente en donde se ha centrado toda esta semana el entrenador del Cádiz CF B, Mere Baldomero, después de que sus pupilos se impusieran la semana pasada en la ciudad deportiva del Alavés al filial vitoriano en lo que es la segunda eliminatoria de ascenso después de caer en la primera (de campeones) ante el Teruel.

Dicen quienes entienden de liguillas, ‘play off’ y demás muertes súbitas futbolísticas que cuando a un equipo le cuesta levantarse tras un mazazo es señal de que está herido de muerte y que acabará muerto más pronto que tarde. No ha sido el caso del Cádiz CF B, que a la semana de recibir el golpe de la eliminación en la eliminatoria de campeones ante un CDTeruel, que para nada fue superior a los gaditanos, supo comportarse como un legionario y en apenas unos minutos encarrilaba su eliminatoria ante un Alavés B que se vio sorprendido por el empuje de los de Mere desde el comienzo del encuentro.

Al final, los cadistas se vinieron de regreso de tierras vascas con una renta importante de dos goles que debe hacer del encuentro de esta mañana en El Rosal un puro trámite. Pero esa lectura, la del trámite, no está permitida en el vestuario de Mere, que ya el pasado viernes avisaba tanto a sus jugadores como a la afición que hoy esté con sus chicos que no hay nada de nada ganado y que se tiene que seguir luchando durante los 90 minutos que quedan de este segunda ronda de ascenso.

El Cádiz B afronta este domingo a las 12:00 horas el partido de vuelta de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda B ante el Alavés B, a la que se llega con un favorable 0-2 de la ida.

«Debemos afrontar el partido de la misma manera que en las dos últimas temporadas, siendo un equipo que no especula, y pensar que no se ha jugado el partido de ida. Este encuentro hay que afrontarlo con mentalidad ganadora sin mirar al resultado que tenemos», manifestó convencido un entrenador confiado en lo que ha trabajado. Harían bien los cadistas en no confiarse con un equipo que si está en esta segunda eliminatoria lo hace por haber remontado la anterior. Lo hizo ante el CDLaredo, al que venció 4-1 en su feudo tras perder en el encuentro de ida 3-2.

Ficha previa:

Cádiz CF B: David Gil, Miguel, Moi, Saturday, Cubero, Sergio, Duarte, Manu Sánchez, Vallejo, Jordi Tur y David Toro.

Alavés B: Landeta, Víctor López, Estigarribia, Erik Ruiz, Ignacio Ruiz, Perera, Arzuaga, Paulino, Alejandro Hernández , Valero y Adrián Fuentes.

Hora y campo: 2.00 El Rosal La web del Cádiz CF retransmite el partido.

Incidencias:Partido de vuelta correspondiente a la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda B. En laida, 0-2 para el Cádiz CF B.