Cádiz CF B 1 Xerez DFC 0 (Crónica) Rumbo al ‘play off’

El Cádiz CF B ganó por la mínima el derbi ante el Xerez DFC con un gol de Javi Pérez desde los once metros (1-0) y ya es equipo de ‘play off’ de ascenso. Lo hace por segunda temporada consecutiva y se afianza un poco más en el liderato a falta de sus tres últimos envites ante Algeciras, Guadalcacín y Córdoba B.

El trabajado triunfo cadista llegó en un encuentro muy igualado que se decidió por un detalle en la recta final. Nervios, imprecisiones y mucha precaución es lo que se vivió durante toda la cita entre un líder que lo seguiría siendo pasara lo que pasara (el Utrera había perdido 1-0 en Ceuta) y un equipo xerecista al que es difícil doblegar. Y ahí están las pruebas: el menos goleado ante un rival que acumulaba 28 jornadas sin morder el polvo.

Los cánticos en la grada del Rosal centraron la atención en un primer periodo en el que el Cádiz CF B amagaba pero no daba con el liderazgo de Peter, que poco a poco se fue diluyendo. El Xerez DFC, por su parte, de mostraba correoso y bien plantado sobre el rectángulo de juego.

Tan plana fue la primera mitad que no hubo tiros entre los tres palos. Un centro de Juan Gómez que despejó de puños Álex Carmona (impreciso en algunas salidas) y un disparo muy lejano del local Moi de falta directa que no inquietó a Juan Flere fueron las únicas ‘ocasiones destacadas’.

La segunda mitad empezó como acabó la primera, con un aviso de falta de Moi desde larga distancia y otra vez se fue fuera. Y poco después llegó la tercera. De previsible que era terminó siendo infructuosa.

Un posible penalti sobre Seth por agarrones continuados en el 63′ calentó un poco más el encuentro. Y fue en el 74′ cuando se rompió el partido. Y de penalti. Una falta botada por Javi Pérez acabó con el balón en los once metros por un penalti tan ingenuo como absurdo. Robin despejó con la mano y el colegiado decretó los once metros, aunque incomprensiblemente no expulsó al xerecista. El capitán cadista cogió galones y con algo de suspense hizo el 1-0. Javi Pérez ponía el ‘play off’ sobre la mesa, amarraba un poco más la primera plaza y complicaba a los azulinos.

De ahí al final se fue el Xerez DFC a la desesperada en busca del empate y Javi Navarro pudo sentenciar en una gran jugada en la que participaron Seth y Javi Moreno. Juan Flere, que acabó el partido en el mediocampo, lo evitó con una intervención magnífica.

Cinco minutos de infarto al final, los tres puntos se quedaron en El Rosal y el Cádiz CF B se marchó al vestuario con la mejor de las sonrisas. El Xerez DFC se queda quinto y a dos puntos de la UD Los Barrios, que es cuarto.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF B: Álex Carmona; Iván Robles, Moisés, Saturday, Braganza; David Hinojosa (Javi Navarro, 66′), Duarte, Javi Pérez (Cubero, 89′), Jordi Tur, Peter (Javi Moreno, 82′); y Seth.

Xerez DFC: Juan Flere; Adri, Robin, Joaqui (Rodri, 64′), Marcelo; Alberto Heredia (Javi Tamayo, 46′), Antonio Bello, Álex Colorado, Antonio Jesús (Jorge Herrero, 59′), Juan Gómez; y Javi Casares.

Gol: 1-0: Javi Pérez,de penalti (77′).

Árbitro: Aranda Delgado, comité andaluz. Mostró cartulina amarilla a los locales Cubero, Saturday, Javi Pérez, Peter (en el banquillo), JAvi Navarro y Seth; y a los visitantes Alberto Heredia, Robin, Joaqui, Rodri y Bello.

Incidencias: Gran ambiente en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal). Lleno con mayoría de abonados cadistas y 110 seguidores xerecistas. Gran trabajo de la Policía Nacional para evitar incidentes.