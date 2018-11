El Cádiz CF, ante su montaña rusa

No ha podido encontrar un mejor momento el Cádiz CF para avasallar a todo un recién descendido a Segunda como Las Palmas, un equipo que por mucho que llegase a Carranza con entrenador nuevo y en mitad de una crisis relativa, puesto que era sexto en la clasificación, tiene en su plantilla a jugadores que para sí quisieran muchos de los equipos de Primera.

La goleada gaditana al once canario confirma a los más reacios que la reacción de los hombres de Cervera no solo se debía a un favor del calendario. Nada de eso. La resurrección del once cadista después de caer, injustamente, en el campo del entonces colista Extremadura ha venido acompañada de muchos hechos que se evidenciaron, y de qué manera, el pasado sábado en el Ramón de Carranza ante Las Palmas de un Paco Herrera que dio con la clave de lo que le puede estar pasando al once amarillo. «Se les ve que van con una o dos marchas más que nosotros», dijo el entrenador del equipo ‘pío pío’ para no poder ni un ‘pero’ al intachable lección de fútbol del Cádiz CF.

El encuentro ante Las Palmas, desalojado de los puestos de ‘play of’ tras su descalabro en Carranza, tan solo es el primero de otros seis que se le presentan al Cádiz CF de aquí a la segunda semana de enero. Un tiempo en el que el conjunto gaditano de embarcará en toda una montaña rusa a la que ha llegado de la mejor manera posible tras sumar los tres puntos en la primera de las curvas pronunciadas y cuesta abajo.

Pero antes de llegar a la infernal bajada que se le presenta a priori, los pupilos de Cervera tuvieron a bien hacer sus deberes de la mejor forma posible en el momento en el que el calendario le fue más flexible.Y eso que no comenzaron de la mejor manera posible porque en su primer encuentro en el que, sobre el papel, debían comenzar a reaccionar sucedió lo que nadie podía imaginar. El Cádiz CF sucumbía en Almendralejo y tocaba fondo. A la semana siguiente, ya en Carranza, el orgullo comenzó a dejarse ver con un empate sin goles en Carranza ante un Sporting muy dubitativo también. Pero no fue hasta la salida al Anxo Carro de Lugo cuando el Cádiz CF, con un once de toque con Aketxe y Álex como estandartes, comenzó a remangarse.

La victoria, con goles de Manu Vallejo y Jairo, daba un respiro al equipo, que a los pocos días, y en su estadio, pasa por encima del Elche (5-1) después de un segundo tiempo en el que Cervera sacaba su libro para confiar la remontada bajo sus postulados y no aquellos por los que, por unos días, se dejó confundir. La victoria, serena y tranquila, ante el Reus en casa confirma que el método cerveriano volvía por sus fueros, si bien siempre existía la duda de que los rivales no estaban siendo nada del otro mundo ya que todos ellos se encontraban en la zona media-baja de la clasificación. Como el penúltimo de ellos, el Córdoba, al que, además, se le vence (1-3) de una manera algo injusta. Todo lo contrario que la última, con la que comienza la bajada de la montaña rusa del Cádiz CF.

Cádiz CF 4 Las Palmas 1; Una goleada para reafirmar el buen momento del equipo

Se presentaba el duelo ante Las Palmas como un test para comprobar si la reacción del Cádiz CF se debía o no a la debilidad de los rivales, pero nada como la goleada y la lección ofrecida ante todo un equipo con presupuesto y jugadores de Primera para reafirmar que el momento por el que atraviesa el Cádiz CF es de lo más dulce, independientemente de sus rivales.

Zaragoza-Cádiz CF (30 noviembre); Un campo que no se le da mal a los hombres de Cervera

No está en buen momento el Zaragoza, pero visitar La Romareda nunca es fácil. Los maños están en urgencias, de donde no les ha sacado Lucas Alcaraz. El Cádiz CF ya ganó la campaña pasada y este mismo año en Copa, por lo que será recibido con mucho respeto.

Cádiz CF-Rayo Majadahonda (9 dic.); Un ‘relax’ en el camino ante un rival que puede sorprender

Es el partido, en teoría, más fácil de esta recta final de la primera vuelta. Los hombres de Cervera reciben a un recién ascendido que se encuentra en la zona media de la tabla alternando buenos con malos resultados.

Málaga-Cádiz CF (14 diciembre); La visita a un estadio siempre hostil y complicado

Visitar La Rosaleda no es tarea fácil para nadie. Y menos para el Cádiz CF, un equipo de rivalidad regional con el que suelen saltar chispas en el césped. Este año, los hombres de Muñiz comenzaron siendo intocables pero a medida que han ido avanzando las jornadas han comenzado a sufrir lo que es la categoría de plata. La igualdad y la competitividad es igual para todos y los malacitanos han frenado en su ritmo. Con todo, eso no le hace más vulnerable y, sin duda, el Cádiz CF tendrá que sudar de lo lindo en Málaga si quiere sumar algo positivo en la Costa del Sol.

Cádiz CF-Deportivo (22 diciembre); Rival de ‘primera’ para despedir el año

Y de un recién descendido como el Málaga a domicilio a otro como el Deportivo de la Coruña en Carranza antes de despedir el año e irse de vacaciones de Navidad. En la actualidad, los hombres de Natxo González ocupan puestos de ascenso directo y llegarán a Cádiz con la idea de irse de vacaciones en lo más alto de la tabla. Por contra, el Cádiz CF no encontraría un mejor obsequio que entregar a su afición antes de las uvas de fin de año que una victoria ante un conjunto que pide paso en la elite del fútbol español.

Osasuna-Cádiz CF (6 enero); El Sadar, un estadio donde suele sufrir el once amarillo

No suele ser El Sadar un campo donde el Cádiz CF lo pase bien. Por eso, qué mejor que pedirle a los Reyes una victoria en un campo en el que los gaditanos suelen venir de vacío.

Cádiz CF-Granada (13 enero); La ‘venganza’ como mejor señal de candidatura

Despedirá la primera vuelta el Cádiz CF ante su gente y ante un equipo que la temporada pasada le impidió jugar el ‘play off’ tras su victoria en Los Cármenes. Este año, el Granada vuelve a ser uno de los favoritos para el ascenso y qué mejor que un buen resultado ante el cuadro nazarí para ponerse a su nivel.