Cádiz CF-Almería (Previa) Un derbi regional con balcón a un precipicio

Cádiz 0 Almería 0 Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Cala, Espino, Edu Ramos, Sergio González, Salvi, Álex, Perea y Malbasic. UD Almería: Fernando, Balliu, Costas, Maras, Martos, De la Hoz, Kaptoum, Corpas, Vada, Juan Muñoz y Darwin Núñez. Árbitro: Díaz de Mera, manchego Partido correspondiente a la 30ª jornada de Segunda División. Estadio Carranza. 18.15 horas

Un derbi con vistas al precipicio del ‘play off’. Bendito precipicio dirán algunos, pero entre esos que lo puedan decir seguro que no se encuentran muchos almerienses y mucho menos gaditanos. Porque tanto unos como otros han visto a sus respectivos equipos anclados en los dos primeros puestos de la clasificación durante la mayoría de la temporada y despegarse de ellos ahora supondría un duro cambio de mentalidad al que habría que ver si muchos jugadores podrían aguantarlo. No hace mucho, un jugador del Cádiz CF, Alberto Perea, el mismo que ha calificado el partido de hoy como una final, admitía que disputar el ‘play off’ «sería un palo después de toda la Liga en donde hemos estado». No le falta razón al manchego, que por cierto será de la partida esta tarde después de perderse por sanción la derrota en Gijón de la semana pasada.

A Perea le seguirán en el ataque con toda seguridad su socio Álex Fernández, Salvi en la banda y es posible que Malbasic, también baja en El Molinón, se coloque como delantero de referencia de un equipo que lamentará la ausencia de dos hombres claves en el método cerveriano. Y es que ni Garrido (lesionado) ni José Mari (sancionado) estarán en el once. Para ello, es probable que el canterano Sergio González pueda tener de nuevo su oportunidad con los mayores para compartir el centro del campo con Edu Ramos. Por lo demás, en la defensa no se esperan grandes cambios ya que Iza, Fali, Cala y el Pacha Espino están disponibles para un entrenador que alinea su zaga casi que de memoria. Bajo palos, Cifuentes, uno de los veteranos que ha prometido a la grada que este equipo no le va a fallar.

Porque una cosa tiene claro el entrenador cadista. Aunque la directiva le ha traído delanteros a mansalva y que él, con una buena fe y convicción que le honra, los ha empleado sin mucho resultado, Cervera tiene claro que para lo que queda de temporada no se puede permitir el lujo, ahora mismo, de cambiar de ruedines en pleno proceso hacia la recta final de la Liga. Por eso, más que nunca, la vuelta a los orígenes se antoja vital para que el equipo, con mayor o menor juego, vuelva a ponerse el mono de trabajo que tan bien lució en la primera vuelta.

Seguramente cueste mucho más debido a la exigencia reinante en estas jornadas, pero lo que el míster cadista ha podido comprobar es que antes de crear ocasiones lo más importante es que no te las creen. Y eso último, por desgracia, está ocurriendo con demasiada facilidad en este último tramo de la temporada. Por eso, cortar de raíz es lo más sano para un Cervera que tiene clarísimo que en estos momentos no se puede dar el capricho de jugar con dos delanteros por mucho que lo pida el cuerpo, la afición o el ‘susur ’.