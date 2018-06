El Cádiz CF 2018/19 tiene sobrepeso

Acaba de terminar la temporada y ya se comienza a pensar en la que viene como no puede ser de otra manera. Y lo primero, antes incluso que comenzar con los análisis y la crítica, es revisar la plantilla del Cádiz CF. Ya saben, aquello que tan poco gusta a los futbolistas. Eso de la foto de familia del primer equipo y esas aspas sobre los jugadores que no siguen o que, a juicio de cada cual, no deben seguir tengan o no contrato en vigor.

De momento, vayamos con la estrictamente contractual. Conocer la situación de cada jugador. Quien tiene o no contrato y quien lo acaba. Sabiendo esto, se podrá conocer a bote pronto la base de un equipo que ha acabado decepcionando notablemente en la recta final liguera pero que no por ello hay que despreciar lo mucho que ha conseguido ya que consiguió el objetivo de la permanencia casi que en mitad de la temporada. Después, las lesiones y la falta de fútbol condenaron al Cádiz CF a terminar la temporada con un halo de tristeza por no conseguir lo que llevaba consiguiendo prácticamente durante todo el curso.

Álvaro Cervera, el primero de los renovados, tiene a su disposición a una plantilla que suma (o carga) 22 jugadores contratados. El técnico, que el pasado octubre de 2017 firmaba su renovación hasta junio de 2020, ya sabe que tiene que trabajar con una plantilla prácticamente al completo a la falta de conocer los refuerzos que lleguen y algún que otro descarte. Iremos por parte.

Alberto Cifuentes, hasta 2019

El cancerbero se ha ganado la renovación a pulso y a sus 38 años ha conseguido el ‘Zamora’ de la categoría. El albaceteño, además, ha conseguido este año el galardón que le acredita como el mejor jugador de la región manchega y vive una segunda juventud. En la segunda vuelta Juan Carlos Cordero le premió renovándolo una temporada más.

Rubén Yáñez, acaba contrato

Seguirá seguramente la estela de los últimos porteros sub’23 que llegan para ser suplentes o competir con el veterano de marras. Pol Ballesté, Jesús Fernández o Ricky Alonso son los últimos ejemplos que han pasado por el banquillo del Cádiz CF para jugar la Copa y poco más. Yáñez llegó el pasado verano de la cantera del Real Madrid como cedido y lo más seguro es que busque destino para competir. Otra cosa es si Cervera le promete oportunidades.

Carpio, hasta 2019

Sorprendió que justo cuando se hacía un sitio en la suplencia (o en la grada), el club le renovase una temporada más. El jugador que llegó hace dos temporadas procedente del Alavés cumplirá su tercer año en el Cádiz CF a sus 34 años.

Rober Correa, hasta 2019

Comenzó siendo el suplente de Carpio y ha terminado (además de expulsado) en el equipo titular. Llegó procedente del Espanyol B con dos temporadas por delante y todo indica que seguirá para cumplir lo estipulado el pasado verano. Tiene 25 años.

Servando, hasta 2019

Se ha ganado el respeto del cadismo y la atención del vestuario. Es el capitán y el que cada pretemporada se coloca en la cuerda floja para acabar siendo -como este año- de los más utilizados por Cervera pese a su perfil bajo. Forma parte de la guardia pretoriana del entrenador cadista y afronta su último año en el Cádiz CF a sus 34 años.

Mikel Villanueva, acaba cesión

El central internacional venezonalano volverá al Málaga, club del que llegó cedido la pasada campaña. Su aportación en el Cádiz CF no ha sido mucha, por lo que la seguridad es que acabe su vinculación en la entidad cadista. Además, el descenso de categoría de su club no hará más que agilizar su retorno al club de la capital de la Costa del Sol. Tiene 25 años.

Marcos Mauro, hasta 2020

Fue una apuesta de la dirección deportiva del Cádiz CF el curso pasado y lo sigue siendo dado que el margen de mejora del argentino se antoja asegurado. Llegó procedente del Villarreal B y ha sido titular siempre que ha estado bien físicamente. Tiene 27 años y le queda un largo recorrido en la entidad gaditana.

Ivan Kecojevic, hasta 2020

Tiene 30 años y cuando legó lo hizo con un contrato de tres años. En su primera temporada ha gustado bastante y solo ha salido del once cuando perdía la titularidad debido a una lesión. Seguirá un año más después de ganarse la confianza de Cervera.

Brian Oliván, hasta 2021

Se apostó muy fuerte por él después de ejecutar la temporada la opción de compra al Granada por 500.000 euros. Después, Pina y Cordero le colgaron el papel de transferible para hacer caja con un jugador que sorprendentemente se ha estancado este año en lo que debía ser su trampolín definitivo a Primera. No ha sido así. Sin embargo, a sus 24 años sigue teniendo el mundo por delante.

Lucas Bojker, hasta 2020

Buen suplente, o discutible titular. Eso mismo lo puede decir un Cervera que no ha teminado de comprender el juego del holandés de origen brasileño al que le queda un año de contrato. Por lo visto, parece claro que Cervera quiere otro tipo de lateral izquierdo por lo que no se descarta su salida o una cesión de Brian. Lucas tiene 25 años.

Garrido, hasta 2019

El vasco lleva negociando con el Cádiz CF su renovación desde hace un par de meses. Parece claro que tanto club como jugador llegarán a un acuerdo para extender su vinculación en el club cadista, donde llegó en el mercado de invierno de la temporada que terminó en Hospitalet. Tiene 28 años y seguirá un año más a no ser que llegue una oferta suculenta por él.

Eugeni Valderrama, acaba cesión

Acaba el contrato de cesión por el que llegó el pasado mercado invernal procedente del Lorca, que acaba de descender a Segunda B. Al jugador tarraconense, de 23 años, se le ve calidad pero en ningún momento se le ha visto con la continuidad necesaria.

Fausto Tienza, hasta 2019

No ha jugado apenas y tiene contrato en vigor. Todo indica que negociará su salida después de no haberse ganado la confianza de Cervera pese a que llegaba con un buen cartel. Tiene 28 años y mucho tienen que cambiar las cosas para que cumpla el año que le queda con el Cádiz CF.

Álex Fernández, hasta 2019

Raro que no se conozca aún que el Cádiz CF quiere extenderle un contrato que expira en un año. El madrileño ha hecho una temporada de menos a más y ha acabado siendo el jugador más fiable después de los Garrido, Alvarito, Salvi y José Mari. Cumplirá 26 años la próxima campaña.

Abdullah, acaba contrato

No seguirá, pero que conste que por el Cádiz CF no ha sido. Y es que al jugador francés se le lleva diciendo que debía dar mucho más de lo que estaba dando desde Navidad, pero nunca ha dado ese paso adelante. A sus 24 años ha dejado pasar la oportunidad en una infame recta final liguera.

Alberto Perea, hasta 2020

Las lesiones han sido un obstáculo insalvable para un jugador que ha dado muestras de atesorar una gran calidad. Seguirá vestido de amarillo con la esperanza de que explote en Carranza en la siguiente temporada. Está en una edad dulce (27 años) para capitanear el ataque de este equipo.

Salvi, hasta 2022

Consciente de que se trata de un diamante en bruto, el Cádiz CF lo renovó hasta 2022 y con una cláusula muy alta que no se descartaría bajar dependiendo del proyecto y de lo que ofrecieran por un extremo de 27 años que ha acabado bajando el rendimiento en la recta final liguera.

Nico Hidalgo, hasta 2019

Fue comprado el año pasado a la Juventus de Turín a un precio asumible para apostar por un jugador en el que Cervera confiaba. Sin embargo, la responsabilidad le ha podido a este chico de 26 años que difícilmente afrontará el año que le queda de contrato.

Moha Traoré, hasta 2020

Aunque en la primera vuelta comenzó contando para Cervera, sobre todo en una Copa del Rey donde se convirtió el principal asistente del equipo, Moha Traoré fue perdiendo protagonismo hasta acabar en el ostracismo. Tiene 23 años y dos temporadas por delante aunque no es probable que siga.

Álvaro García, hasta 2022

Al igual que pasa con Salvi, el Cádiz CF confía en él tanto para ascender a Primera como para hacer el agosto con su venta. Aunque puede que haya perdido valor en este final de temporada, lo cierto es que la salida del utrerano casi que se da por hecha dado el interés que despierta tanto en el país como fuera de él. Su cláusula de ocho millones de euros no será un impedimento para su salida dado que el año pasado, a raíz de la oferta del Getafe, se le prometió que este verano estudiarían su situación. Cuenta con 25 años.

Aitor García, hasta 2020

Está llamado a volver a mostrar su versión más brillante tras esconderla este año. Le quedan dos años por delante y la siguiente campaña, con las más que presumibles salidas de Salvi o Alvarito, deberá tener mayor cuota de protagonismo. El de Gibraleón tiene 24 años.

David Barral, acaba contrato

Se ha quedado a un partido de renovar de manera automática y no parece que tenga todas las garantías de ser renovado después de un año tan irregular como polémico. El isleño, veterano de 35 años, nunca se ha sentido cómodo en el engranaje inamovible de Cervera.

Dani Romera, hasta 2021

El Cádiz CF pagó 350.000 euros por este delantero de 22 años que ha decepcionado notablemente en su primera temporada de amarillo. Como apuesta del club se le hizo un contrato largo y le quedan dos temporadas por delante para demostrar que puede valer incluso en un equipo que juega tan distinto del Barcelona B, donde se salió marcando goles en Segunda B.

Carrillo, hasta 2020

Fue una petición expresa de Álvaro Cervera y llegó en el último día del mercado veraniego. Ha hecho pocos goles, pero ha demostrado coraje. A pesar de su pobre bagaje, este delantero de 24 años es posible que sea el que tiene más papeletas de quedarse de los cuatro que tiene Cervera en estos momentos.

Jona, acaba cesión

Las redes sociales, y las estadísticas, se ceban con el internacional hondureño de 29 años. No ha hecho ningún gol desde que llegó en el mercado invernal y no parece que el Cádiz CF vaya a darle otra oportunidad. Sería ya la tercera.

José Mari, hasta 2020

Se le espera como agua de mayo a este centrocampista de 30 años que se lesionó a tres jornadas del final de la primera vuelta. Es el líder de la banda y sabedor de ello, Cordero le brindó hasta 2020. Se siente muy a gusto en Cádiz CF y todo indica que colgará las botas en el Cádiz CF.

Sankaré, acaba contrato

Acabará contrato y lamentablemente sería una bomba que el Cádiz CF le renovase dado que lleva lesionado desde el final de la temporada pasada. Su tendinitis rotuliana es un problema y aunque el jugador se niega a tirar la toalla, es probable que pruebe fortuna en otro club. Los médicos, aquí, llevarán la voz cantante. Sus 33 años tampoco es una ayuda para confiar en su recuperación.

Tomás, hasta 2020

Ha sido el mejor del CD Toledo, un equipo que este año ha acabado con sus huesos en la Tercera División tras descender. Parece improbable que regrese a casa. Tiene 24 años.

Eneko Jauregui, hasta 2020

El Cádiz CF fichó a este ariete de 21 años de la Real Sociedad B a coste cero para cederlo al Córdoba. Se trata de una apuesta de la dirección deportiva de un Cádiz CF que espera contar con el filial en Segunda B para que Eneko siga creciendo.