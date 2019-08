Bajas importantes para Anduva

No empiezan bien las cosas en la enfermería esta nueva temporada. El comienzo de curso siempre es duro, pero por lo que se está viendo en el Cádiz CF de Álvaro Cervera lo es mucho más. Y es que eso del ‘esfuerzo no se negocia’ no solo es los domingos en los días de partido sino que se lleva también al extremo en cada sesión de trabajo. Y es que para el entrenador cadista el lema de ‘se juega como se entrena’ es una máxima de la que no piensa renunciar.

Esa metodología tiene su parte buena y su parte mala. La buena se ve por sí sola en la competición, la mala es que las bajas, sobre todo ahora donde el estado de forma anda lejos del idóneo, se amontonan en la enfermería. La prueba se dará este sábado en Miranda de Ebro, donde Cervera no podrá contar con su pareja de centrales titular que salió el pasado domingo a jugar ante la Ponferradina.

Y eso que la sesión de este jueves comenzó con la buena noticia de que Jurado, tras ver a la Virgen del Rocío, comenzaba a entrenar con el grupo. Eso sí, el mediapunta sanluqueño tampoco podrá estar en Anduva debido a que su ritmo no es competitivo aún, por lo que no es viable que juegue ante el conjunto burgalés.

Quienes tampoco estarán con casi toda seguridad serán los defensas Fali y Rhyner, que dejarán su sitio ante el Mirandés a Cala, que ya ha cumplido el partido de sanción que arrastraba de la temporada pasada cuando era jugador de la UD Las Palmas, y a Sergio Sánchez o Marcos Mauro. El primero de estos dos últimos se quedó fuera de la prelista de convocados la semana pasada por decisión técnica pero todo indica que por causas mayores Cervera tendrá que volver a citarlo. Por su lado, el argentino, al que se le busca salida, también viajará a Miranda de Ebro en el caso de que el técnico cadista lo estime conveniente y oportuno.

Aunque Cervera guarda algo de esperanza con el defensa suizo de ascendencia peruana. “Fali seguramente no podemos contar con él y Rhyner tiene alguna molestia, aunque creo que sí podrá viajar”, dijo. Sobre el ex del Nàstic comentó que “es muy intenso” en los entrenamientos. Y elogió su forma de jugar porque es un defensa “muy de asociación con los compañeros, de colocar a los compañeros y colocarse él; es un jugador que me gusta”.

Otro que tiene complicada su presencia es el último goleador del Cádiz CF, el canario Nano Mesa. El ariete es duda tras unas molestias en el tobillo ocasionadas en el entrenamiento del pasado miércoles en la ciudad deportiva.