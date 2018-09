Arias: «Tengo la sensación que la normalidad volverá al Cádiz CF»

Con el fichaje de Sergio Sánchez, el director deportivo Óscar Arias no considera «una prioridad» fichar a un jugador de ataque para ocupar la plaza que aún queda libre.

El onubense explica que «no es una urgencia como tal. La plantilla ya está completa y tenemos la posibilidad de cubrir la ficha que tenemos. Si no encontramos esa opción en el mercado esperaremos».

La mano derecha de Vizcaíno en el Cádiz CF no dejó muy claro cuál debía ser el objetivo del conjunto cadista cuando fue presentado. Duda que disipa rápidamente apuntando que hay que mirar a los 50 puntos. «El objetivo tiene que ser la permanencia siempre. Hay una tremenda igualdad en la categoría. Podemos perder y ganar con cualquiera. Hay que tener los pies en el suelo y saber que es una categoría muy difícil y si te equivocas puedes estar en la zona baja. Evidentemente queremos ser ambiciosos y pelear por lo máximo que podemos conseguir pero siempre con los pies en el suelo».

Situado en la zona baja de la clasificación, Aria manda un mensaje de calma. «Ante el Albacete hicimos un buen partido. Contra el Alcorcón cometimos fallos pero hubo situaciones como el gol anulado a Carrillo. Sufrimos dos mazazos y el equipo perdió la confianza. Los resultados salen cuando las cosas funcionan. Estamos convencidos que el equipo va a salir adelante recuperando la solidez defensiva que ha tenido el Cádiz CF siempre».

Confianza en Cervera

Arias no obvia la situación de cierta inestabilidad que vive el club gaditano con la guerra entre Vizcaíno y Pina. El director deportivo espera que no llegue a los jugadores. «Cuando se generan estas situaciones y tensiones no son buenas para los profesionales. Estamos centrados en el equipo, la plantilla e intentar poner nuestro trabajo al servicio de la plantilla para intentar abstraernos de lo que sucede. Tengo la sensación que la normalidad se va a instalar en el club».

Sobre lo que se ha encontrado en la entidad, Arias destaca que habrá algunos cambios. «Hay cosas que se hacen bien con buenos profesionales. Hay otras en las que tomaremos decisiones para mejorar la estructura y el funcionamiento».

Cuestionado por Álvaro Cervera, Arias muestra su total apoyo al técnico. «Con los entrenadores no hay que tener paciencia, hay que entenderlos y ayudarlos. La tarea de un entrenador es muy complicada y los que estamos a su alrededor tenemos que ayudarles. Cervera se ha ganado a pulso entrenar al Cádiz CF. En los últimos años ha hecho cosas importantes y estamos convencidos que todo va a ir bien».