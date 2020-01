Arias: «Ahora mismo tenemos las 25 fichas cubiertas»

Pocas novedades ha dado el director deportivo Óscar Arias sobre lo que se avecina en el mercado invernal para el Cádiz CF. Con la llegada de Jorge Pombo, la entidad cadista necesita buscar salidas para que puedan llegar más jugadores.

“Las llegadas dependerán de las salidas que se produzcan. Ahora mismo el Cádiz CF va muy bien, está arriba y la gente está muy a gusto. Se tienen que dar todas las condiciones para que las diferentes posibilidades puedan darse. Ahora mismo tenemos las 25 fichas cubiertas”.

Por el momento no parece que ningún jugador que tenga pocos minutos haya pedido salir del club. “Todos quieren jugar más. En cuanto a pedir salidas más bien lo contrario. La gente está muy a gusto aquí porque es un buen club y no es fácil. Se tienen que dar las condiciones para que las salidas se puedan dar. Afortunadamente tenemos un plantel con una valoración importante en el mercado y hay jugadores por los que preguntan. Pero un equipo que está arriba peleando no se va a desprender de sus jugadores”, explicaba Arias.

Arias no oculta el interés de otros equipos por jugadores amarillos. “Hay clubes que preguntan por jugadores, pero ya lo que pase no sé va a pasar”. Sí fue claro a la hora de asegurar que “Panadero hoy día no puede venir”, en relación al extremo zurdo del Almería que se ha vinculado con el Cádiz e incluso que ya habría un acuerdo entre las partes.

El filial también puede ser objeto de llegadas y salidas, sin embargo, Arias explicaba que “para el filial, el objetivo prioritario es proporcionar futbolistas al primer equipo. No buscamos reforzarlo sino mejorarlo”.