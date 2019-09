Análisis de la plantilla del Cádiz CF 2019-20: Más recursos, coja en la izquierda y con estrellas de la categoría

El Cádiz CF 2019-20 ya es una realidad. 24 ‘niños’ en un parto complicado, atípico, que duró dos meses y se aceleró en las últimas horas. La primera gran prueba de fuego para Óscar Arias tras el fiasco del invierno, un buen termómetro para medir las relaciones del entrenador con la cúpula directiva, repletas de “encuentros y desencuentros”. Finaliza un periodo que enerva a todos y donde la calma ha de ser la mejor aliada. Y paciencia, paciencia, ha necesitado en grandes dosis tanto la hinchada como un club al que se le ha ido alterando la hoja de ruta por días y que ha tirado de improvisación para completar su labor.

Pero el resultado final es satisfactorio, sobre el papel. Ahora tendrá que rellenarlo con sus trazos el míster Álvaro Cervera, para convertir un grupo de excelentes futbolistas es un verdadero EQUIPO. Arduo trabajo. Aún así, recibe una plantilla con varias estrellas para la categoría de plata (Jurado, Lozano, Cala, Alejo, Mesa… a los que se debe sumar Álex y Sergio Sánchez). El plantel está cojo en la banda izquierda, sin un extremo zurdo natural y después de la pérdida de Brian, Jairo, Machís y hasta Manu Vallejo; pero a cambio, el técnico cuenta con muchísimos más recursos para jugar de otra forma, como le exigía el propio director deportivo al inicio de verano. Jurado y Perea pueden partir desde el carril zurdo y se ha reforzado el carril central tanto en el aspecto defensivo como ofensivo.

El salto de calidad se produce especialmente en vanguardia. Adiós a los Barco, Carrillo, Romera, Lekic y Jovanovic. Bienvenidos Caye Quintana, Nano Mesa y Choco Lozano. Incuestionable, irrebatibles las diferencias. Queda por conocer el rendimiento de jugadores que llegan con malas experiencias en las últimas campañas, caso del hondureño, del canario y de Alejo, y la situación física de Akapo y de Jurado, quien suma mes y medio ‘desactivado’ por problemas en el sóleo y no son buenas referencias sus dos últimos años en China y Arabia Saudí.

Con doce fichajes (justo la mitad), así ha quedado línea por línea la plantilla del Cádiz CF, que contará con un tope salarial alrededor de los nueve millones de euros y entre los ocho mejores de la división de plata:

La portería: nada cambia, a espera del asalto

Ha sido la única demarcación que no ha sufrido variaciones, y eso que hace un año se planteó el fichaje de un arquero. Pero la entidad confía en el capitán Alberto Cifuentes y en su subalterno David Gil, que por edad y cuestión vital es el elegido para ser el relevo del albaceteño. Cifu cumple su quinta temporada, por lo que la implicación es absoluta, además de que por carisma y dotes de liderazgo es el principal referente. Los números también le acompañan pues fue el menos goleado del curso. La única duda, por desgracia, se genera al observar su DNI (40 años). Gil está cada día más cerca y gozó de mucho protagonismo durante la pretemporada.

Los laterales: las incógnitas de Cervera

Los carrileros. Gran lucha del míster con el 2 y el 3, “que llevan esos dorsales precisamente porque tienen que defender antes que atacar”, Cervera dixit. Desde su llegada al banquillo, ha sido la demarcación que le ha generado más problemas. De inicio con ese parche de Servando en la izquierda en el ‘play off’, sus batallas con Andrés Sánchez, hasta los cambios continuos y la cruz sobre Brian Oliván. La salida de Rober Correa al Eibar es un contratiempo, mientras que la marcha del catalán al Girona es toda una bendición. La cláusula del miedo le impedirá jugar la próxima semana en Carranza.

Ahora mismo cuenta con el portuense Iza Carcelén, lateral ofensivo que llega de la descendida Cultural Leonesa, y el ‘Pacha’ Espino, que aún anda adaptándose. Carlos Akapo reúne experiencia incluso en Primera (Huesca) pero aún no se ha incorporado por una lesión de grave duración, ya casi finiquitada. A última hora, ante la insistencia del técnico, se ha incorporado a Quezada, ex del Castilla y del Córdoba y que no es de su perfil preferido. Rhyner jugó en Chiclana y esa polivalencia no le convence al que manda desde la pizarra.

Centrales: Experiencia, fuerza y mucha ‘pasta’

Se ha reforzado muchísimo el Cádiz CF en el eje de la zaga, donde cuenta con cinco efectivos. Ha invertido más de 200.000 euros en Fali (Nàstic de Tarragona), lo que supone la mayor inversión. Eso sí, es de plena confianza de Cervera y está rindiendo a un nivel descomunal. A su lado Juan Cala, un clásico veterano en Primera y el fútbol internacional que con 29 años firma por cinco temporadas en Carranza. Contrastado aunque fuera arrastrado el curso anterior por el mal año de Las Palmas. Se le suma Rhyner, algo más técnico, y los bien conocidos Sergio Sánchez y Marcos Mauro. No se echará de menos a Kecojevic, a quien el entrenador le pedía mayor contundencia.

Centro del campo: Bodiger sube el nivel en la medular

La medular presentó alarmantes síntomas de agotamiento la temporada pasada. José Mari llegaba de una gravísima lesión de rodilla y Garrido arrastraba molestias después del percance en el tobillo en Barcelona. Edu Ramos no terminó de acoplarse y tiene problemas físicos también. Por ello el club incorporó a principios de verano a Yann Bodiger, recién descendido con el Córdoba a Segunda B. Con dudas al inicio, el espigado centrocampista se ha adaptado a la perfección y da la sensación de llevar muchos años campando de amarillo por la zona ancha. Se asemeja mucho a Garrido en cuanto a posicionamiento y juego aéreo, y además tiene buen trato de balón. En la zona ancha se ha optado por la consolidación.

Extremos: el lunar del verano

Cervera se caracteriza por jugar con dos extremos bien abiertos en cada banda. Y precisamente donde ha habido más problemas para incorporar futbolistas es por las alas. De ahí que en ocasiones haya dado la sensación de que se ha hecho un plantel para un entrenador diferente. Continúa Salvi, con el deseo de recuperar su mejor versión después de su mala campaña anterior, con bajo rendimiento y merma física. Y a ultimísima hora ha llegado Iván Alejo (del Getafe), al que habrá que concederle un margen de tiempo para que capte la filosofía de su preparador. Será clave que vuelva a ser el del Alcorcón pues no ha tenido éxito en los últimos años.

Por la izquierda no fructificaron las innumerables negociaciones (entre ellos estaba Shengelia) y al final la primera plantilla no cuenta con un extremo zurdo natural. Sólo con ficha del filial al canterano Javi Navarro, que marcaba un gol en la primera jornada y que todos esperan que siga la senda de Manu Vallejo. Pero es difícil repetir, muy difícil. Por aquí también puede actuar Quezada, tan lateral como interior. Muy por debajo de Darwin Machís, Jairo Izquierdo y el propio Manu, un trío de ases que multiplicaba la competitividad en esta demarcación.

Medias puntas: Jurado, Álex y Perea para cambiar al míster

Laterales al margen, grandes dolores de cabeza le ha dado a Cervera el 10. Ninguno ha terminado de cuajar, y todos ellos con perfiles muy diferentes, como Rubén Cruz o Perea, a lo que se suma cuando ha actuado con dos delanteros. Se ha consolidado, por calidad individual, un Álex Fernández que prefiere el mediocentro pero choca con la idea del que manda. El madrileño es el dueño de este lugar, que le obliga a realizar un esfuerzo tremendo cada partido para hacerse con la bola en la medular y conectar con las bandas y el ariete.

Esta campaña volverá a tener la competencia de Alberto Perea, a quien le vino perfecta la cesión al Extremadura, y una de las estrellas del verano: José Manuel Jurado. Por trayectoria y curriculum el sanluqueño es ‘top’. Atlético, Real Madrid, Schalke, Watford, Espanyol… No obstante, con 33 años ya llevaba dos en ligas menores (China y Arabia Saudí) y sufre molestias en el sóleo, a la espera de comprobar su evolución. Jurado ilustra las dudas que puede generar un Cádiz CF con mucho nombre y rendimiento incierto.

Delanteros: Salto de calidad

La asignatura pendiente desde la marcha de Alfredo Ortuño. El Cádiz CF ha rozado el sobresaliente en los años anteriores, y no ha adquirido una nota mejor por el error en la finalización. Así que limpieza y a empezar de nuevo, con futbolistas de mucho peso. El ‘Choco’ Lozano es la guinda del proyecto. Discutible que haya llegado tan tarde, pero le quedan muchos meses por delante para mostrar la versión que ofreció en Tenerife junto a Nano Mesa. Con ambos casi ascienden a los chicharreros, de la mano de Pep Martí y con una gran segunda fila. Dos enormes peloteros aunque no son goleadores natos. A cambio, velocidad, potencia, pillería y experiencia. Busca su sitio con la complicidad del míster Caye Quintana, pichichi el pasado año en el Recreativo de Huelva, en Segunda B, Tiene gol y mucho trabajo. Para completar un David Querol que estuvo en la rampa de salida en los últimos días de mercado, y que puede caer a la derecha cuando sea necesario.

La plantilla del Cádiz CF 2019-20 y sus dorsales:

Porteros: Alberto Cifuentes (1) y David Gil (13).

Defensas: Akapo (15), Iza Carcelén (20), Fali (3), Sergio Sánchez (21), Juan Cala (16), Rhyner (19), Marcos Mauro (4), Espino (22) y Luismi Quezada (2).

Centrocampistas: Garrido (5), Bodiger (12), Edu Ramos (17) y José Mari (6).

Extremos: Salvi (7) e Iván Alejo (14) (Javi Navarro tiene ficha del filial).

Mediapuntas: Alberto Perea (10), Álex Fernández (8) y Jurado (18).

Delanteros: David Querol (24), Caye Quintana (11), Nano Mesa (23) y Choco Lozano (9).