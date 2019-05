Álvaro Vadillo: «El Cádiz CF está totalmente capacitado para ascender»

A un paso está Álvaro Vadillo de firmar su tercer ascenso a la máxima categoría. Lo consiguió con Real Betis y Huesca, y ahora está muy cerca de lograrlo con el Granada, que ya está a las puertas de regresar a Primera.

El extremo de Puerto Real ya lleva varios años en el balompié y sabe que es mejor no lanzar las campanas al vuelo, aunque su Granada ya palpe el ascenso de categoría. «Ha sido una temporada muy dura y exigente, así que cuanto antes cerremos lo que tenemos muy cerca, mucho mejor», asegura Vadillo en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’.

Ahora llega el Cádiz CF, un rival que siempre es especial para el puertorrealeño. «Siempre es especial jugar ante el Cádiz CF. Sobre todo en el Carranza, ya que tengo allí a toda mi familia cuando voy como visitante», señala. Y apostilla: «Será un partido muy difícil, en la línea de la temporada. Suele pasar en esta igualada categoría y más ante un Cádiz CF que quiere jugar el próximo ‘play off’. Sin lugar a dudas, será un partido muy complicado porque el Cádiz CF suele estar bastante cómodo a domicilio».

El respeto hacia el equipo entrenado por Álvaro Cervera es evidente y el ahora jugador del Granada CF así lo punta: «Creo que el Cádiz CF jugará el ‘play off’ y está capacitado para ascender. Es lo que quiero y deseo. Es más, firmo ya ascender a Primera y que el Cádiz CF se clasifique para el ‘play off’ de ascenso».

Asimismo, el futbolista gaditano del Granada puntualiza: «El Cádiz CF tiene a un jugador determinante como Machís, pero el Cádiz CF tiene muchos más recursos. Ellos han estado arriba antes de estar Machís en el equipo».

«No me equivoqué al tomar la decisión»

Cuestionado sobre su posible fichaje por el Cádiz CF el pasado verano, Vadillo afirma: «Me reuní con Juan Carlos Cordero y hubo opciones. Tanteamos la posibilidad del fichaje, pero la opción deportiva y personal del Granada me posibilitaba dar un salto. Por suerte no me he equivocado».

Pero eso ya forma parte del pasado y el de Puerto Real quiere mirar al futuro. Por eso no se olvida del apoyo de la afición granadinista. «Nunca se ha llenado Los Cármenes esta temporada, pero siempre nos han apoyado. Todos los que vengan a sumar, pues mucho mejor», añade. Y apostilla: «No tenemos presión e intentaremos disfrutar del ambiente y del partido. De 9 puntos necesitamos 3. Hay que ir como si fuese el último. Eso sí, sería un error celebrar desde ya el ascenso».

A fin de cuentas, la moral está reforzada y eso es muy importante. «Sabíamos que ganar en Albacete era clave. Supone una alegría inmensa y una moral añadida para encarar el partido ante el Cádiz CF en casa», asegura Vadillo, que destaca el gran papel de la escuadra nazarí este curso: «Hay muchas claves del éxito, pero es verdad que hicimos piña con muchos andaluces y los que no lo son están totalmente integrados en nuestra forma de vida. Disfrutamos de cada entrenamiento, cada viaje y cada concentración. Todo eso ha sido fundamental para llegar hasta aquí».