Álvaro Cervera: «Van a venir las dos o tres piezas que queremos»

Álvaro Cervera se ha convertido este martes en el protagonista de las tertulias que ‘Deportes COPE Cádiz’ lleva a cabo cada martes en Beach Club Potito, en plena playa gaditana de La Victoria.

En pleno mercado invernal, el entrenador del Cádiz CF no tiene problemas en reconocer que está tranquilo con el trabajo llevado a cabo por el club en este apartado, aunque las incorporaciones aún no han llegado. «Van a venir las dos o tres piezas que queremos nosotros», asegura. Y añade: «Cuando un equipo hace muchos fichajes rápidos es porque los necesita. No estamos en esa situación».

A priori, el interés del Cádiz CF es reforzar los extremos, donde sólo cuenta con Salvi, por la derecha, y Jairo, por la izquierda. «Es un problema que sólo tenemos a Salvi y Jairo por bandas porque es una posición importante. Sé que el club está trabajando a conciencia para resolver este asunto», señala. Y apostilla: «No se va a traer al primero que ofrezcan. Los que vengan lo harán para ayudar, no para sentar a nadie».

Al ser preguntado por una posible incorporación de Darwin Machís, el entrenador del Cádiz CF puntualiza: «Machís es un muy buen futbolista y nosotros somos muy buen equipo».

Y en cuanto a la llegada de un delantero, Álvaro Cervera indica: «Tengo que gestionar una plantilla con cinco delanteros, contando con Manu Vallejo. Dejo sin convocar a uno o dos, y es un problema. Puede ser que la incorporación de un delantero mejore el equipo pero, por otra parte, lo deteriora y eso no me gusta». Por eso advierte que una llegada implica una salida: «Veríamos con buenos ojos traer un buen delantero, pero habría que airear la habitación y dejar salir».

En este sentido admire: «La afición pide que se fiche para mejorar el equipo y les entiendo. Pero estoy seguro que va a venir gente. Estoy más preocupado por cómo salgan esos fichajes que por si van a venir, ya que estoy seguro que vendrán»

La bendita presión del míster

Amante del casco antiguo de la Tacita de Plata, también resalta que vive un buen momento: «La bendita presión se echa de menos cuando no la tienes. Estás en un club importante, con mucha gente detrás y tienes una responsabilidad que a veces es difícil». Y también explica su ausencia en entrevistas durante tanto tiempo: «No hay ningún motivo por el que no las haya hecho. Me gusta y entiendo vuestro trabajo. A mí también me va bien porque explicas las cosas. Ahora bien, con tantas redes sociales, a veces viene bien apartarse, pero no por nada en especial». Por eso apostilla: «Hay algunos entrenadores que hablan demasiado, aunque lo hacen porque tienen que explicar demasiadas cosas y eso es sinónimo de que no te han entendido».

Finalmente, Cervera destaca: «Me ha jugado buenas y malas pasadas ser tan directo». Y asegura: «Muy mal se tendría que dar para no conseguir nuestro primer objetivo que es la permanencia». Por eso finaliza: «La clave está en que el primer año estuvimos tan cerca de Primera que se ilusionó la afición, pero no nos damos cuenta que los demás también mejoran y a veces más rápido que nosotros. Por ahora seguimos ahí y hay que perseverar nuestro momento. No es cuando queramos, sino cuando podamos y hay que estar ahí para conseguirlo».