Álvaro Cervera, año III: 1.095 días en el banquillo cadista

Álvaro Cervera cumple su tercer año como entrenador del Cádiz CF. 36 meses y 1.095 días sentado en el banquillo cadista en los que se ha convertido en un mito. De conseguir el ansiado ascenso a LaLiga 123 nada más llegar y a contrarreloj hasta asentar al Cádiz CF en la categoría de plata. Un objetivo este último que ha logrado con creces en estos tres cursos, llegando a aspirar al ascenso a Primera, reto en el que vuelve a estar inmerso esta temporada.

Más de mil días de la historia reciente del Cádiz CF. Más de mil días en los que Álvaro Cervera instauró un estilo reconocible y directo que ha dado solvencia a la escuadra gaditana. Mucho ha pasado desde que el técnico del equipo amarillo señalara a su llegada a La Tacita de Plata: «Yo estaba en casa olvidado y esto es un impulso personal para mí». El 18 de abril de 2016 se daba a conocer la noticia: «Álvaro Cervera es el entrenador elegido para sustituir a Claudio Barragán. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha cerrado la contratación del técnico de 50 años».

Después de un inicio complicado, Cervera supo jugar sus cartas y el éxito llegó. El ‘#YoCreo’ dio paso al histórico ascenso en el Estadio Rico Pérez de Alicante. El 26 de junio de 2016 se cumplía el objetivo y el Cádiz CF regresaba a la LFP. Llegó de puntillas y se coronó en tiempo récord.

Con un equipo que suele llegar pletórico a los meses de noviembre y diciembre, Álvaro Cervera ya ha disputado un ‘play off’ de ascenso (en Tenerife se quedó el sueño), se ha quedado a las puertas de otro (en Granada se acabó repetir experiencia) y lucha por certificar el próximo (ahora el Cádiz CF es el cuarto clasificado). Por si fuera poco, en la Copa del Rey se ha conquistado el Benito Villamarín y se ha plantado cara ante equipos como Sevilla FC y Espanyol. Y todo ello después de numerosos momentos de gloria y alguna que otra tarde de decepción.

Hasta el 30 de junio de 2020… por ahora

Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2020 (fue renovado en octubre de 2017), Cervera ya es un gaditano más y siente que La Tacita de Plata es su casa. Apasionado del Carnaval y amante de la cultura gaditana, el míster ha visto marchar a jugadores de peso como Álvaro García, ha visto llegar a alguno que fue su verdugo (Machís) y ha asistido en directo a la explosión balompédica de un canterano cadista como hacía años que no sucedía (Manu Vallejo ya ha sido fichado por el Valencia).

Mientras él continúa al frente, Quique Pina fue detenido, puesto en libertad y se quedó sin su cargo de consejero en un movido 2018; el presidente cadista Manuel Vizcaíno hacía valer su superioridad en el Consejo y se asentaba en la poltrona; y Juan Carlos Cordero era destituido de una dirección deportiva que ahora está en manos de Óscar Arias.

En definitiva, más de 1.000 días de historia cadista que tuvieron en las visitas a Lugo sus remedios para salir a flote en los peores momentos.

Un día más en el caminar de un míster que quiere hacer historia con el salto a Primera. Partido a partido, jugada a jugada y minuto a minuto. Ahora con Machís en su equipo como líder de un bloque dispuesto a todo.

«Cuando no lo conoces y de repente lo vives, te das cuenta que había algo que te habías perdido hasta llegar a Cádiz. El que no ha entrenado nunca al Cádiz CF no sabrá lo que es entrenar». No hay más que decir.