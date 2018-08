Alvarito se plantea denunciar su ‘medio fichaje’

A. C. / J. M. A.,

Por A. C. / J. M. A., 11:14 h.

Álvaro García no quiere jugar en El Alcoraz como local.

Álvaro García no estaba contento y su comunicado no hizo más que confirmar lo que ya se sabía en todo el entorno salvo el del presidente del Cádiz CF. Por eso mismo, el jugador, junto a su agencia de representantes, se plantea denunciar a la Federación Española de Fútbol la venta del 50% de sus derechos al Huesca ya que este acuerdo se ha hecho sin la participación y el consentimiento del jugador.

De hecho, la agencia del jugador se ha puesto en contacto con el sindicato de futbolistas (AFE) para asesorarse y comprobar que lo que se ha hecho con Álvaro García es ilegal ya que, según la parte del futbolista, el Cádiz CF de Vizcaíno habría dado un control económico a una operación ilegal que dictamina tanto la Federación como FIFA, que tienen desde 2015 una norma por la cual no se pueden vender los derechos económicos de un jugador sin que previamente haya un traspaso en toda regla y no por partes como es el caso de Alvarito con el Huesca. Y es que al no haber entendido con el jugador es imposible que haya traspaso.

El cabreo del jugador ha aumentado a partir de que ha visto que el presidente ha bajado sus peticiones del pago del pago de la cláusula. Y es que una vez visto eso, desde el Udinese se ha mandado una oferta igualando la del Huesca y que en este caso Alvarito sí estaría dispuesto a aceptar.