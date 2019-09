Almería-Cádiz CF (Previa) El mejor escenario para medir el mejor arranque

Almería 0 Cádiz 0 Almería: René, Romera, Owona, Maras, Iván Martos, Petrovic, Aguza, Lazo, Corpas, Valentín y Sekou. Cádiz Cf: Cifuentes, Iza, Marcos Mauro, Cala, Espino, José Mari, Garrido, Álex, Perea, Salvi y Lozano. Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez, tinerfeño Partido correspondiente a la octava jornada. Estadio de los Juegos Mediterráneos. 16.00 horas.

Partidazo en la cumbre. Hoy en día no hay mejor que se pueda ver en Segunda. O eso al menos es lo que dice una clasificación que tiene en sus dos primeros clasificados a los rivales que hoy se verán las caras sobre el césped del Juegos Mediterráneos de Almería. Solo eso, la hora, puede ser lo menos bueno de un equipo que medirá a las dos sensaciones hasta el momento en Liga.

El resto lo tiene todo. Un estadio que ha colgado en cartel de ‘no hay billetes’, un derbi de rivalidad autonómica, si bien, siempre coge un poco lejos. Y lo más importante, el choque entre sí de dos equipos con técnicos que hacen de la defensa su mejor razón de ser. De hecho, y según advertía el pasado viernes el propio Álvaro Cervera, que el Almería solo tenga tres goles encajados es la señal más evidente de lo bien que le están saliendo las cosas al portugués Pedro Enmanuel, que el pasado verano llegaba ya con la pretemporada avanzada a hacerse cargo del equipo de una entidad que cambió de manos el pasado 2 de agosto y que ahora habla en árabe gracias a millonario saudí que se ha hecho cargo del club.

Pero sin embargo, todo lo excéntrico que siempre puede prestarse a ser cualquier jeque que de la noche a la mañana se hace con la nave de un equipo, el caso es que su equipo está muy bien trabajado. De entrada, Enmanuel no se ha dejado llevar por los fichajes mediáticos y este espectacular arranque liguero lo está protagonizando con la base de jugadores que aún estaban pese a hacer once contrataciones en tiempo récord y con cantidades. El resultado no le puede estar saliendo mejor ya que no solo ha sido el único que ha respondido a las primeras cinco victorias consecutivas del Cádiz CF sin inmutarse sino que aprovechó los dos últimos resbalones gaditanos para superarle en la clasificación. Los números están ahí y el partido promete, sin embargo, tanto un entrenador como otro esperan hacer cambios en un once que se enfrentarán a tres jornadas de manera casi que consecutiva.

El mismo Cervera no ocultaba su idea de seguir con las rotaciones, si bien todo indica que esta vez no hará siete cambios de golpe y porrazo y hará de la mesura el mejor argumento para visitar el campo del todopoderoso y millonario líder almeriense.

Por todo ello, se espera que Cifuentes siga en la portería. La defensa estará formada por Iza, Marcos Mauro, Cala y el ‘pacha’ Espino, que vuelve tras Alcorcón. Garrido y José Mari repetirán en la medular mientras que Perea y Salvi lo harán en las bandas. Volverá también al once el ‘choco’ Lozano tras cumplir su partido de sanción y Álex estará en el enganche de un ataque que espera sorprender a la bien resguardada portería rojiblanca.

Con estos cambios o no, el caso es que este Cádiz CF regresa a la Liga tras dos encuentros en los que solo ha sumado un punto. Sin duda, nada mejor que la visita a un equipo consolidado en la categoría y a la vez rocoso, serio y dotado de alta calidad proporcionada por los petrodólares para medir a ciencia cierta el arranque brillante de un equipo amarillo que se propone soñar este año.