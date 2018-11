Álex: «Quiero hacer historia en el Cádiz CF»

La renovación de Álex Fernández ya es una realidad. El Cádiz CF la anunció la semana pasada y este martes ha tenido lugar la presentación del acuerdo, con el propio centrocampista y el director deportivo cadista Óscar Arias presentes en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza.

Renovado hasta el 30 de junio de 2022, Álex fue contundente desde el primer momento: «Lo he dicho muchas veces, soy feliz en Cádiz. Mi renovación ha sido fácil porque las dos partes queríamos y era cuestión de tiempo que llegase. He encontrado mi sitio, donde quiero estar y donde quiero que se recuerde mi nombre».

El centrocampista madrileño del Cádiz CF no dudó en puntualizar: «No era cuestión de un día, todos sabíamos lo que queríamos. En verano trabajamos el tema de la renovación con Cordero. Luego hubo un cambio y Óscar Arias me transmitió un proyecto importante en el que yo iba a ser también importante. No tenía prisa y he tomado el asunto con calma».

Y Álex avisó: «Estaba equivocado el que pensase que estaba aquí por un tema económico, ya que he tenido ofertas fuertes y no he querido salir. Para mí no era importante ganar más o menos. Las cosas se están haciendo bien y estoy ilusionado con lo que viene por delante. Todos tenemos la idea de donde tiene«Estaba equivocado el que pensase que estaba aquí por un tema económico que ir este club».

La confianza de Cervera

Sobre su rendimiento en el Cádiz CF, Álex puntualizó: «Estoy en el mejor momento personal y profesional de mi carrera. Cuando vine aquí firmé dos años y en Cádiz he encontrado todo. En lo profesional me están dejando ser todo lo que quiero ser, Cervera está siendo muy importante para mí y es un pilar fundamental en esta plantilla. He hablado mucho con él de la renovación. Y además le agradezco el trabajo al club y al presidente que me han transmitido tranquilidad en todo momento». Palabras tranquilizadoras cuando no está siendo titular después de mucho tiempo en el once del Cádiz CF.

Finalmente aseguró: «El Cádiz CF está creciendo y quiero formar parte de este crecimiento. El club tiene que estar pronto en Primera División por muchas cosas». Eso sí, teniendo en cuenta que «LaLiga 123 es muy complicada y puedes perder contra cualquier equipo. Por eso hay que conseguir los 50 puntos cuanto antes».