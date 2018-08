Álex y José Mari, «los pilares» del Cádiz CF

Con la temporada ya empezada y el mercado de fichajes a un paso del cierre, el entrenador cadista Álvaro Cervera se muestra tajante a la hora de analizar las condiciones de su actual plantilla, una plantilla que aún no está completamente configurada.

En primer lugar, Cervera deja clara la relevancia de Álex y José Mari, dos de sus pesos pesados en el centro del campo y en el equipo. «Álex y José Mari son pilares del equipo y quiero que estén contentos», argumenta el técnico. Y no duda en destacar: «Me inquieta un poco la renovación de Álex, pero lo ves y es un chico modélico en todo».

Por otra parte, Cervera se centra en los laterales y afirma: «El tema de los laterales es que son defensas, pero para otra gente son atacantes. Puedo decir que me sirve el lateral que defienda bien y luego aporte en ataque, pero el que sólo ataca no me sirve. Veo a los nuevos que empiezan a darse cuenta de lo que queremos. Lo principal en el Cádiz CF es que no te metan goles».

Sobre su próximo rival liguero asegura: «El Numancia es un gran equipo, tiene delanteros buenos y un bloque compensado. Dan buen trato al balón cuando lo tienen y también cuando no lo tienen».