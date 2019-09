Alejo: «No voy a valorar al árbitro porque me puede caer una multa»

Iván Alejo volvía a Alcorcón, ciudad que fue su casa hace un par de temporadas, cuajando un partido discreto en el colegiado tuvo más protagonismo del deseado.

“Mi vuelta un poco extraña porque sabíamos que era un campo complicado, tuvimos el partido hasta el minuto 44 y el árbitro valoró que esa acción fue penalti y luego en la segunda parte nos encontramos con la expulsión y todo se puso en contra, pero ahora hay que pensar en el sábado, que tenemos un partido importante en casa”.

Y es que el jugador fue increpado por el público local. “Me da rabia porque a la afición del Alcorcón le tengo mucho cariño y a este club le he dado muchísimo. El fútbol es así y hoy me han dado esa bienvenida. Yo soy del Cádiz y si tengo que matar por el Cádiz lo voy a hacer”, apuntó.

Sosegado, el futbolista reconoció que “no ha sido nuestro mejor partido. Hay que ser autocríticos. El árbitro quizá se ha complicado” y agregó que “a mi con el 1-0 me hacen una falta que pudo haber sido la segunda amarilla para ellos y no la sacan. Entiendo que ser árbitro es complicado y no voy a entrar a valorarlo porque me puede caer una multa y queda mucha liga”.

Agradeció a la afición cadista su apoyo. “Tenemos que agradecer a la gente que ha venido desde Cádiz a animarnos hoy”.

Y concluyó recordando que “tuve una pretemporada complicada porque el Getafe me tuvo apartado y no hice pretemporada. Entrené por mi cuenta pero no es lo mismo. Me voy encontrando muy bien y estoy volviendo a ser el Iván Alejo que fui, pero todavía me queda mucho”.