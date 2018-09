El Alcoraz no olvidó las calabazas de Alvarito

No se puede olvidar en Huesca las calabazas que este verano dio al conjunto aragonés el excadista, hoy jugador del Rayo Vallecano, Álvaro García. Se le esperaba con ganas en el esdio oscense y este viernes, con ocasión del encuentro que el Rayo Vallecano disputaba en el campo del Huesca, se le dejaba muy claro al extremo que no es bien recibido.

Tampoco es que fuese muy exagerado ni demasiado hostil el recibimiento, que no fue más allá de pitos y algunos insultos aislados cada vez que tocaba el balón o cuando fue cambiado a diez minutos para el final, pero el caso es que la polémica de su ‘no fichaje’ por el conjunto azulgrana aún escuece en una afición que no llevó muy bien la negativa tajante de un jugador que mediante su representante dejó claro que se negaba a vestir la camiseta del equipo del Alto Aragón.

La protesta no pasó de los silbidos y en ningún momento hubo algo organizado contra el jugador excadista. Por no haber no hubo ni una sola pancarta en la que se pudiera leer reproche alguno hacia un jugador por el que la SDHuesca depositó medio millón de euros para que finalmente firmase con un equipo de la misma categoría.

Entre otras cosas, en el comunicado la agencia del jugador hacía de portavoz para quejarse de la maniobra del presidente cadista que había conseguido llegar a un acuerdo que el Cádiz CF hizo oficial en su web, no así el Huesca, club que en ningún momento informó a su afición y casi que tampoco a los medios de comunicación locales.

El comunicado de la agencia del jugador aseguraba que el utrerano «descarta jugar en la SD Huesca». Igualmente, añadía: «Con respecto a dicho ‘acuerdo’ entre clubes, nos gustaría hacer constar que en ningún momento se ha contado con la conformidad del jugador. En este punto debe ser aclarado que por parte de esta agencia y de forma oficial, han sido trasladadas al Cádiz CF varias ofertas algunas de ellas, conocidas y claramente superiores a las de la SD Huesca como fue la de Beijing Renhe y las que se han presentado en el día de hoy por parte de UDINESE CALCIO que cumplirían los objetivos y deseos del jugador y que, como mínimo, igualarían la oferta de SD Huesca». Esas palabras, como es normal, no se olvidan en Huesca.