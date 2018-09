Albacete-Cádiz CF (Previa) Nueva ocasión para cambiar de marcha

Albacete 0 Cádiz 0 Albacete: Nadal, Tejero, Arroyo, Caro, Fran García, Erice, Aleix Febas, Bela, Eugeni, Susaeta y Zozulia. Cádiz CF: Cifuentes, Carmona, Marcos Mauro, Kecojevic, Matos, Álex, José Mari, Salvi, Manu Vallejo, Aketxe y Romera. Árbitro: César Soto Grado, colegio riojano. Incidencias: Quinta jornada de Liga. Estadio Carlos Belmonte.

Aunque esto acaba de empezar y el Cádiz CF tan solo ha perdido un partido de Liga de los cuatro disputados, lo cierto es que hoy ha llegado el primer compromiso en el que comienza a pesar ya la responsabilidad y el temor a una posible derrota. Porque un nuevo tropiezo esta noche en Albacete supondría meterse de lleno en el furgón de cola de una clasificación que este año parece va a respirar de manera muy distinta a lo que ha sido los últimos años.

Y es que a diferencia de otras temporadas, cada vez existen más grietas entre unos equipos y otros tal y como la última clasificación del límite salarial hecha pública por la Liga ha demostrado. La buena gestión, unido a los golpes de azar, de estos tres últimos años ha motivado que en estos momentos el Cádiz CF se encuentre entre la clase media de los clubes de Segunda. Dicho eso, hay otros que se pasean por la categoría de plata superando los 20 kilazos mientras otros sufren las consecuencias de sus malas gestiones como el Reus, que tiene tres millones nada más, o el Córdoba, al que LaLiga le prohíbio firmar jugadores este verano por saltarse la ley en el pasado mercado invernal.

El caso es que todas esas diferencias comienzan a notarse en el campo de fútbol como demuestran las cinco victorias consecutivas de un Málaga que a ese ritmo volverá a Primera allá por Carnavales. Parece, pues, que aquello de la tremenda igualdad y competitividad de la Segunda que se decía siempre, y con razón, pueda estar dando sus últimos coletazos de vida y dar paso a una categoría más similar -en cuanto a resultados se refiere- a la Primera, donde Madrid, Barcelona yAtlético miran por encima del hombro a otros grupos bien diferenciados entre los que pelean por Europa, se aburren en mitad de la tabla o son carne de descenso.

Por todo ello, colocarse en un grupo de cabeza o en el de cola es muy importante para marcar la senda que se quiera seguir a lo largo de la temporada. Y en esas está el Cádiz CF, que si bien comenzó bien la Liga ganando en casa al Almería ha entrado en un periodo de apoplejía parecida a la que sufrió en las últimas jornadas del curso pasado y que lo dejó a las puertas del ‘play off’ de ascenso.

Rara es la afición que no pide más. Y la del Cádiz CF no va a ser menos. Después de dos años luchando por ascender, es comprensible que la afición siga apretando las tuercas a los de Cervera para que traten de seguir con la misma dinámica ambiciosa. Sin embargo, el conocimiento por parte de todos de la clasificación sobre el límite salaral puede que hasta le haya venido de perlas al once gaditano, que si es por dinero su puesto lógico en el campo sería el noveno. Esto no puede olvidarse y es así como se ha visto en líneas generales. Por lo tanto, esa supuesta exigencia por la que una parte de la grada pidiese más de lo normal a un equipo con un presupuesto para la permanencia debe haberse visto frenada por la lógica de los números. Un alivio para un entrenador y unos muchachos que podrían haber maleducado a sus incondicionales.

Pero esa rebaja en las pretensiones no puede llevar al acomodo. Ni mucho menos. La derrota en Mallorca, unida a los dos puntos que volaron en Carranza ante el Oviedo, hace que el partido de hoy sea muy trascendente. Y lo malo no están siendo solo los resultados, lo peor, admitido por el propio Cervera, está siendo el juego, especialmente fuera de casa. De hecho, por no aprobar Cervera, no aprobó siquiera el juego de los suyos el pasado miércoles en Tenerife a pesar de que ganaron.

Las dudas que está levantando este nuevo Cádiz CF hará que Cervera, aprovechando lo destacable que se vio en la Copa, comience a tocar un once que tenía definido en Liga. Para hoy en Albacete se espera a Cifuentes liderando una defensa formada por Carmona, Marcos Mauro, Kecojevic y Matos. José Mari entrará en el doble pivote para dar descanso un poco a Álex Fernández, por lo que puede que comparta sitio en la sala de máquinas con Edu Ramos. En las bandas, Cervera volverá a confiar en Salvi la derecha y en el canterano Manu Vallejo la izquierda. Aketxe se hará cargo de la mediapunta y el goleador y asistente en Tenerife Romera parte como candidato a ser el delantero ante un Albacete en el que se refugian los excadistas Eugeni, Erice, Ortuño y Acuña. De ellos, solo los dos primeros serán titular en el día de hoy mientras que los delanteros estarán en el banquillo.