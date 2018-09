Albacete-Cádiz CF (1-1): Romera sale al rescate

Albacete 1 Cádiz 1 Tomeu Nadal; Álvaro Tejero, Arroyo, Caro, Fran García; Erice, Aleix Febas, Susaeta, Eugeni (Malsa, 65'), Jeremie Bela (Acuña, 67'); y Zozulia (Ortuño, 80'). 1-0: Roman Zozulia (36'). Centro de Álvaro Tejero que remata Roman Zozulia de cabeza y Cifuentes no puede evitar el gol, aunque el guardameta llega a tocar el cuero. Cifuentes; Rober Correa, Marcos Mauro, Kecojevic, Matos; Álex (Dani Romera, 80'), Edu Ramos, Perea; Salvi (Aketxe, 70'), Manu Vallejo y Carrillo (Lekic, 57'). 1-1: Dani Romera (91'). Chut de Perea que desvía Dani Romera de manera magistral y sorprende a Tomeu Nadal. Soto Grado, comité riojano. Amarilla a los locales Arroyo y Aleix Febas, y al cadista Lekic. Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 123. El partido fue televisado en directo por el Canal LaLiga 123 TV. Carlos Belmonte.

Orden, intensidad, ímpetu, criterio… El Cádiz CF cuajó un partido más que notable en el Carlos Belmonte ante un desbordado Albacete, pero tuvo que esperar hasta el epílogo para rascar un punto gracias a Dani Romera. Y no pudo ser mayor el premio porque el equipo de Cervera no definió, algo que sí hizo Zozulia en una jugada aislada. Así, sin más.

Si se hubiese tratado de un combate de boxeo, el Cádiz CF habría ganado a los puntos. Sin embargo, en el fútbol manda el gol y ahí el equipo gaditano tiene una tarea pendiente. Tanto que sigue buscando un ariete que las enchufe, algo que parece estar dispuesto a lograr Romera, si las lesiones al fin le respetan. Algo que fue incapaz de hacer Carrillo y que desde la segunda línea no pudieron subsanar sus compañeros Aketxe, Perea y Manu Vallejo ante el acierto de un descomunal Tomeu Nadal.

El Cádiz CF se presentaba en tierras manchegas con importantes ausencias en sus filas. Y es que, mientras Garrido continúa con su puesta a punto, la enfermería cadista se encuentra a pleno rendimiento con Juan Hernández (lesionado de gravedad), Jairo Izquierdo (aún no ha debutado con la casaca amarilla), Karim, Mario Barco y el capitán Servando. Este último operado en Sevilla tras la triple factura facial sufrida en el encuentro copero ante el Tenerife. A ellos se unía Brian, descartado una vez más por Álvaro Cervera.

Con estos condicionantes, el míster cadista optó por alinear de inicio a dos albaceteños como el portero Cifuentes y el mediapunta Perea, dejando este último a Aketxe en el banquillo. También a Edu Ramos, un exjugador del oponente, en la medular junto a Álex. Los laterales Rober Correa y Matos, la dupla de centrales formada por Marcos Mauro y Kecojevic (no había demasiadas opciones para elegir), así como los extremo Salvi y Manu Vallejo completaron el once. Eso sí, con Carrillo, que fue el elegido por delante de Dani Romera y Dejan Lekic.

El Albacete, que había dejado buenas sensaciones en el inicio de la competición (dos empates ante ‘gallitos’ como Deportivo y Las Palmas fueron consolidados con victorias ante Córdoba y Reus), comenzó con los excadistas Erice y Eugeni, aunque sin Acuña ni Ortuño, que esperaban desde el banquillo su momento debido a la titularidad de jugadores como Jeremie Bela y Roman Zozulia.

Lejos de amilanarse, el Cádiz CF saltó al césped con la lección aprendida. Había que presionar arriba para así evitar que los manchegos avisaran a Cifuentes. Y así fue. Los gaditanos no lo dudaron y plantaron cara arriba con un impetuoso Manu Vallejo (con una de sus arrancadas ‘marca de la casa’ provocó la amarilla a Febas) y la motivación de Perea, que dispuso de las dos primeras ocasiones visitantes con tiros que no encontraron portería para alivio de Tomeu Nadal. En cambio, Salvi, que también buscaba hacer sangre por su costado, no estaba preciso.

Y aunque el decorado era positivo para los de Cervera, el Albacete se hizo notar. El primer aviso de los locales llegó con un chut poco ortodoxo de Jeremie Bela que Cifuentes sacó a córner. Un córner que luego Zozulia remató tan desviado como Kecojevic hizo minutos antes y Marcos Mauro minutos después.

Desacertado Carrillo

No cundió el pánico y los cadistas, que estaban cuajando un notable encuentro, se encomendaron de nuevo al empuje de Manu Vallejo para rozar el primer gol de la cita. Faltó que Carrillo, lento y tosco en la definición, superara al meta balear del Albacete. Dos asuntos quedaban claros: el canterano sigue abriendo las puertas por las bravas y el Cádiz CF, salvo que se demuestre lo contrario, no dispone de un ‘killer’.

Pero si el Cádiz CF perdonó, el equipo de Ramis no lo hizo y a la segunda asestó el mazazo. Fue en el 36′ cuando Álvaro Tejero sacó un centro de la nada y el letal Roman Zozulia superó a Cifuentes con un testarazo que acabó en la red. Y eso que el meta cadista llegó a tocar el cuero. Las protestas de los zagueros por fuera de juego no dieron resultado. ¡Catacrack!

Y era ahí, en la (in)definición, donde estaba la clave de ese 1-0. De hecho, Carillo, que también reclamó un penalti por manos de su excompañero Eugeni, tampoco pudo batir a Tomeu Nadal en dos nuevas ocasiones. La primera de ellas tras una gran combinación que acabó con centro de Matos y cabezazo del delantero murciano que se topó con una fantástica manopla del arquero. La segunda al no aprovechar el ariete un error de Caro en el centro de la zaga y mandar el esférico a las nubes para desesperación del cadismo.

Demasiado e injusto castigo para un equipo, el de Cervera, que había pasado por encima de los manchegos en la primera mitad pero que se iba en desventaja a los vestuarios.

Un arquero casi infranqueable

El segundo asalto comenzó de la misma manera que terminó el primero. Por milímetros se escapó un testarazo de Carrillo, ahora tras centro de Salvi. La desesperación del ariete era total. No era para menos. No había manera. Cervera optó entonces por dar entrada a Lekic por el murciano. Y todo ello con un Cádiz CF que merodeaba el área local con un Perea destilando detalles y calidad.

Eso sí, no se podía bajar la guardia porque el Albacete no estaba dormido. De hecho, una jugada similar a la del gol entre Tejero y Zozulia acabó con un cabezazo desviado de Zozulia.

El colmo de la desesperación cadista llegó a 20 minutos del final. Cervera dio entrada a Aketxe por Salvi en el 70′ y el vizcaíno creó peligro a las primeras de cambio con un balón parado que sacó Tomeu Nadal. Por si fuera poco, y en esa misma acción, el arquero volvió a sacar desde el suelo un doble remate de Perea después de sus rechaces. Descomunal.

El propio Perea, Edu Ramos, Manu Vallejo y Matos también lo intentaron desde lejos sin demasiado tino. El acoso y derribo era absoluto, con Aketxe al mando de las operaciones a balón parado mientras excadistas como Acuña y Ortuño ya estaban sobre el césped con la elástica manchega. Al igual que Dani Romera, la última bala en la recámara de Cervera.

El partido ya llegaba a su fin cuando el meta local mandaba a córner un remate de cabeza de Kecojevic. Pero fue entonces cuando apareció Dani Romera para desviar de forma magistral un chut lejano de Perea a la desesperada. Era el minuto 91 y esta vez no pudo evitar Tomeu Nadal el tanto. Al fin se hacía algo de justicia. Esta vez tocó recoger lo que se escapó en el Ramón de Carranza ante el Oviedo y ante el Mallorca en Son Moix.