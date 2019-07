Aketxe, una opción difícil pero no imposible

Así como Machís era imposible considerar que pudiera seguir en el Cádiz CF sin ascenso de por medio, no del todo lo es la posibilidad de que Ager Aketxe pueda continuar de amarillo. La vía es bien fácil pero han de darse muchos condicionantes. Que no haya ningún club de Primera interesado en el vasco y en el caso de que lo haya que le ofrezca una cantidad algo menor que la que le pueda ofrecer un Cádiz CF al que aún le quedan muchos beneficios de ventas anteriores de jugadores. Y otra, que si hay, como los hay, equipos de Segunda interesados estos pongan sobre la mesa mucho más dinero del que pueda poner el Cádiz CF, algo más difícil dado el buen estado de las arcas tras la venta el verano pasado de Alvarito García y los ingresos recientes por las salidas de Aitor García al Sporting (un millón) y la compensación por el ascenso de Aridane (medio millón), entre otros.

Y es que si hay algo con lo que cuenta el Cádiz CF que no lo tiene ningún otro equipo, a excepción de un Athletic que ya desechó su compra en el pasado mercado invernal, es con la voluntad y el deseo del jugador, que firmaría seguir de amarillo siendo, eso sí, uno de los jugadores con mayor ficha de un equipo que no tendría problemas en ponerlo otro año más encima de la mesa siempre y cuando dé el visto bueno un entrenador que, ya se sabe, no se casa con nadie.

El representante del jugador mantiene una magnífica relación con el Cádiz CF y no es noticia que de vez en cuando mantenga conversaciones con Óscar Arias así como con muchos otros directores deportivos que están interesados en el jugador. De momento, toca esperar a sabiendas de que cada día que pasa sin que Aketxe fiche por un Primera son días ganados para la causa amarilla.