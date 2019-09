Aketxe: “No me sorprende que el Cádiz CF esté ahí arriba”

La campaña 2019/2020 será una temporada de encuentros para jugadores y ex jugadores del Cádiz CF. Y es que la entidad cadista ha basado su mercado estival en los negocios con otros equipos de la categoría. Así, gran parte de las salidas del club amarillo han tomado destino en conjuntos que se enfrentarán al Cádiz CF durante el curso y jugadores que el año pasado militaban en las final del cuadro de Cervera este año serán rivales directos del mismo.

En esta ocasión, los amarillos se enfrentan a un Deportivo de La Coruña en el que su principal estrella, hasta el momento, está siendo el ex cadista Aketxe. El jugador vistió la elástica amarilla hasta en dos ocasiones distintas, la primera de ellas en la temporada 2016/2017 en calidad de cedido y, la última, la pasada campaña, donde el vasco disputó un total de 33 partidos y logró anotar hasta cuatro goles.

El próximo sábado Aketxe se verá las caras en Carranza, su ex estadio, con los que fueran sus compañeros de vestuario y solo tiene buenas palabras para recibir el encuentro. “Afronto el partido con muchas ganas, ahí yo he pasado tiempos muy felices, me han dado mucho. Me siento muy querido en esa ciudad y para mí es un partido muy bonito“, explicaba el bilbaíno.

Teniendo en cuenta las cifras obtenidas por uno y otro equipo en el arranque del curso, a los deportivistas les urge más la victoria que a un Cádiz CF que, por el momento, solo acumula una derrota esta temporada. “Nosotros vamos muy necesitados de conseguir puntos. Ellos vienen de haber tenido una racha súper buena aunque el otro día en Alcorcón fallaron y querrán seguir ganando para estar ahí arriba y nosotros tenemos que seguir ganando para volver a engancharnos”, comentaba el jugador.

Aketxe conoce a la mil maravillas el juego de los cadistas, que poco varía de un año a otro desde la llegada del entrenador ecuatoguineano al club. Así, exponía que “ellos jugarán sus armas. En casa son un equipo muy fuerte, la afición les ayuda mucho. Ellos son un equipo que hacen que las virtudes del rival las minimizan al máximo y creo que nosotros, por ahí, tenemos que andar listos y sacar nuestras virtudes a relucir”.

Por último, el futbolista ha analizado el comienzo tan brillante de su ex equipo esta temporada y reconoce que con las nuevas incorporaciones y el trabajo de su entrenador, el Cádiz CF pueda luchar en la zona noble de la tabla. “Tienen un míster adecuado para lo que juegan y las aspiraciones que tiene el Cádiz CF. Creo que han hecho una plantilla muy completa en todas las líneas y no me sorprende para nada, tal y como lleva el míster a esa plantilla, con los que se quedaron, que estén ahí arriba“.