Ager Aketxe vuelve por sus fueros

El fino mediapunta vasco ha aparecido cuando el Cádiz CF más lo necesitaba. Primero en Carranza, hace un mes, con un magistral lanzamiento de falta ante el Málaga para rescatar un punto, y también este domingo en Granada salió al rescate del equipo de Cervera, desde el banquillo, para soltar un latigazo ajustado al palo que sorprendió al guardameta nazarí. Dos destellos de la calidad que atesora este jugador que deslumbró hace un par de campañas cuando llegó procedente de Lezama, y sobre el que el pasado verano se depositaron muchas esperanzas con su regreso a las órdenes de Cervera.

Sin embargo, a Aketxe le ha costado trabajo hacerse un hueco en el once titular. De hecho, el pasado domingo en Los Cármenes entró como revulsivo cuando el Cádiz CF perdía 1-0 y lo mismo le ocurrió frente al Zaragoza, siete jornada antes, y también ante el Córdoba. Su andadura ha ido de menos a más, ya que no tuvo un buen comienzo, pero poco a poco se ha erigido como uno de los referentes ofensivos del equipo de Cervera, tomando el relevo de Machís en las últimas jornadas, por detrás del venezolano y Manu Vallejo, que suman ocho, y de Álex Fernández que acumula seis. Resulta curioso, no obstante, que de sus cuatro goles tres los haya marcado saliendo desde el banquillo. Solo ante el Málaga marcó desde el once inicial.

De momento acumula 1.654 minutos de juego a lo largo de 31 partidos -según los datos aportados por La Liga-, 17 de ellos como titular, aunque sólo completó nueve. Comenzó siendo titular en el primer cuarto de la liga, aunque la mayoría de las veces fue sustituido. Fue a partir de la jornada 25 cuando ha regresado a la titularidad con más asiduidad.

Pese a no ser el que más minutos acumula sobre el terreno de juego, es uno de los principales cañoneros del Cádiz CF. Hasta el momento ha disparado 39 veces a puerta para marcar un total de cuatro goles, dos de lanzamiento de falta, y otros tantos de jugada.

Los cuatro goles de Aketxe

El primero llegó en la jornada 14 ante el Córdoba en el Arcángel, un tanto que supuso la tranquilidad para el conjunto de Cervera en las postrimerías del partido. Aketxe, que salió de refrescó en los últimos doce minutos, marcó el tercer tanto del Cádiz CF, un gol que llegó de una manera poco habitual para el jugador vasco pues remató un cabezazo a la red, tras pase medido de Jairo.

El segundo tanto se hizo esperar. No sería hasta la jornada 33 cuando volvería a marcar, esta vez de lanzamiento de falta. El golpeo a balón parado es una de sus mejores virtudes, como ya demostró hace dos campañas con la camiseta amarilla para llevar al equipo hacia los ‘play off’ de ascenso en su retorno a Segunda. Tampoco fue titular en este encuentro disputado en Carranza ante el Zaragoza. El Cádiz CF perdía 1-3 cuando Cervera echó mano de Aketxe tras el descanso para remontar el encuentro y el vasco, cuando apenas llevaba diez minutos sobre el campo -en el minuto 60 de partido-, resolvió con maestría un lanzamiento de falta al borde del área que supuso el inicio de la remontada, pues el Cádiz CF acabó igualando el partido a tres.

El tercero llegó en la jornada 37. Esta vez, ante el Málaga, Cervera sí le otorgó la titularidad y Aketxe, de nuevo de lanzamiento directo en una zona similar a la que marcó contra el Zaragoza, consiguió igualar la contienda a los veinte minutos de juego. El vasco volvió a dejar patente la calidad que atesora para golpear el balón y hacer imposible la estirada del meta Munir.

El cuarto gol se produjo en Los Cármenes el pasado fin de semana, en la jornada 40. Sorprendentemente, el técnico del Cádiz CF dejó en el banquillo al futbolista vasco, pero tras el descanso tuvo que recurrir a su calidad que finalmente fue determinante para igualar la contienda. Esta vez, Aketxe salió a falta de 19 minutos y anotó a los diez de estar sobre el campo tras una bonita acción individual en la que consiguió irse de su par para enganchar un zurdazo seco desde 25 metros que se coló en la meta nazarí tras golpear en el palo izquierdo de su portería. Un auténtico golazo que es considerado como uno de los mejores de la jornada 40.