AD Alcorcón-Cádiz CF (Previa) Un nuevo gran reto

Alcorcón 0 Cádiz 0 AD Alcorcón: Dani Jiménez; Paris Adot, David Fernández, Elgezabal, Pomares; Miaka, Dorca, Aguilera, Ernesto, Stoichkov; y Rui Costa. Cádiz CF: Cifuentes, Espino, Marcos Mauro, Cala, Iza, Bodiger, Garrido, Álex, Alejo, Nano Mesa y Lozano. Árbitro: Gorka Sagués Oscoz, donostiarra Partido correspondiente a la sexta jornada de Liga. Estadio de Santo Domingo.

Siguiendo las leyes no escritas que aparecen en el libro del ‘cerverismo’, lo más normal es que cualquier apostante con ganas de acertar le ponga un ‘1’ en la quiniela a este Alcorcón-Cádiz CF que se presenta esta noche de martes. Porque ya se sabe que cuando se lleva una racha vencedora, la derrota espera por el camino más corto. No obstante, muchos podrían haber pensado que la citada racha de victorias se podría haber detenido el pasado sábado en Carranza con ocasión de la visita del todopoderoso Girona, un recién descendido con Stuani en sus filas, pero una vez más las señas más potentes del Cádiz CF de Cervera salieron a relucir para dar buena cuenta de un equipo catalán que pese a tener mayor control del juego y del balón se fue de la Tacita con las manos vacías y víctima del dominio táctico y estratégico de un equipo amarillo que comienza a funcionar como un acordeón.

No hubo quinto malo y de camino ya espera el sexto en un campo muy complicado, tanto por las dimensiones como por el rival. Sin embargo, el cuadro alfarero que entrena Fran Fernández no es de los mejores jugando en su feudo y esto, sin duda, podrá tener sus consecuencias en el caso de que Cervera y sus ayudantes hayan tenido tiempo suficiente para estudiar y saber en qué cojea el equipo madrileño cuando hace las veces de anfitrión.

Dos veces ha jugado el Alcorcón en lo que va de curso en su estadio de Santo Domingo y dos veces ha caído derrotado. La primera vez fue ante el Elche en la segunda jornada (1-2) y la segunda más recientemente ante el Zaragoza (0-3). Errores graves en defensa y un mal ataque fueron los puntos débiles de un equipo que de no ser por sus buenos números a domicilio (dos victorias y un empate) estaría ahora mismo en el pozo de una clasificación en la que se encuentra en la zona media actualmente.

Cambios

La acumulación de partidos en las próximas jornadas motivará que Cervera sopese la idea de hacer una especie de revolución en el once para dar descanso a los jugadores más utilizados hasta el momento. De ahí que sea más que posible la entrada en el once de nuevo del francés Bodiger, que volvería a formar parte de un doble pivote con Garrido, al que le podría llegar su descanso el próximo sábado ante el Deportivo en el Ramón de Carranza. Aunque se encuentra en su mejor versión, no sería descartable tampoco la ausencia en el once de Salvi, que lleva jugado prácticamente todo y al que ya se le conoce en su historial médido alguna que otra rotura fibrilar cuando se encuentra en sus mejores momentos. El descanso al sanluqueño le podría venir bien al canario Nano Mesa, que también puede partir de banda al dejar su puesto de delantero centro al ‘choco’ Lozano, quien no jugó ante el Girona por cláusula y se encuentra muy fresco. Igualmente, y para seguir oxigenando el ataque, podría aparecer por la banda izquierda Alejo, si bien no sería muy acertado sacar del once a Alberto Perea, un jugador en estado de gracia y responsable de abrir la lata en los dos últimos encuentros.

Con o cambios o sin ellos, el caso es que este Cádiz CF acude al siempre incómodo campo de Santo Domingo con la premisa de seguir alargando la racha de victorias ante un equipo que debe salir a agradar a su parroquia después de los dos tropiezos consecutivos que ha tenido en su campo.

Con la confianza de haber ganado cinco de cinco y con la fe de seguir valiéndose del trabajo que se está realizando, el Cádiz CF hace parada intersemanal en un campo donde comenzó la reacción el curso pasado gracias a dos hombres geniales (Machís y Aketxe) que, sin embargo, nadie echa ya de menos.