Fali, posible novedad para el Almería vs Cádiz CF

El Cádiz CF seguirá teniendo bajas para el choque de esta próxima jornada en Almería. Ausencias que están siendo habituales en las últimas semanas y que no terminan de vaciar la enfermería cadista.

Álvaro Cervera ha confirmado las bajas de Jurado, Edu Ramos, Rhyner y Akapo. Los cuatro jugadores siguen sin estar disponibles, aunque en el caso de Edu Ramos no está aún al 100% para poder jugar, después de que ya tenga el alta médica.

Otro caso es el de Luismi Quezada que sigue sin tener el ritmo de competición que desea el entrenador.

La buena noticia es que seguramente entre en la convocatoria para viajar a Almería Fali. El central, más que recuperado, podría estar en el banquillo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.