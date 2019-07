Mónica Marchante: “Esta edición del Trofeo Carranza va a ser histórica”

Un Trofeo Carranza que como siempre no pasará desapercibido y que tendrá en Mónica Marchante una presentadora y pregonera de nivel para el ‘Trofeo de los Trofeos’.

La periodista será la encargada de ensalzar todo lo bueno del torneo veraniego el próximo lunes 12 de agosto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, en uno de los días más esperados del verano futbolístico nacional.

Recogiendo el testigo de José María García, pregonero del pasado Trofeo, Mónica Marchante, conocida por su faceta televisiva en Movistar, hablaba en ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE, emisora en la que también colabora, de lo que ha supuesto para ella ser la encargada de presentar el torneo.

“Me han llamado para una cosa bonita que me ha sorprendido y me hace ilusión. Quién no se ha preparado La Liga viendo el Trofeo Carranza, un torneo que es histórico y que esta vez va a ser disputado por equipos femeninos, algo que va a ser más histórico aún”, explicaba Marchante.

La periodista reconocía estar “contenta y orgullosa” por ser la encargada de pregonar el Carranza. “El cartel es muy interesante y muy bonito, algo que han cuidado mucho. La organización ha preparado el Trofeo con mucha ilusión y con detalle, se nota que quieren hacer algo importante esta edición”, apuntaba.